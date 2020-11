Волонтеры, спецслужбы, бизнес и высокие технологии объединились для поиска пропавших людей

Волонтерам-спасателям из отряда "Лиза Алерт" даст топливо Группа компаний ННК

Проблема пропажи людей остается актуальной для России. На сегодняшний день почти в каждом регионе страны есть подразделения добровольного поискового спасательного отряда «Лиза Алерт» Волонтеры не только ведут информационную работу, но и активно участвуют в поисках пропавших людей. Теперь им на помощь придет технология, разработанная крупным сотовым оператором, «Beeline AI — Поиск людей», которая будет использоваться для обработки фотографий местности, полученных с дронов. Как сообщается, технология отбора снимков поступит в распоряжение волонтеров в двух форматах: для коллективного использования в сети, и для работы оффлайн, когда сортировка происходит на компьютере поисковой группы. В последние годы ДПСО «Лиза Алерт» расширяет свою деятельность в Приморье. Поэтому поиск людей на базе нейросети придется у нас весьма кстати. Ведь внедряемые сегодня технологии для поиска пропавших людей при помощи дронов особенно востребованы на Дальнем Востоке с его масштабной территорией, и труднопроходимыми горными реками. Сейчас будущие пилоты дронов проходят обучение алгоритмам работы в природной среде, в разной местности.У «Лиза Алерт» четкая и принципиальная позиция - поисковый отряд не принимает денежные средства, вся деятельность отряда бесплатна, в дар можно предоставить только оборудование и услуги или самому участвовать в поисках. Человеческий ресурс самый важный. Добровольцев всегда не хватает. Каждый человек важен, каждому найдется задача. Оборудование ребята приобретают самостоятельно или получают в дар от неравнодушных людей: например, на лекции в школе родители передали инструктору профилактики 2 поисковых фонаря, и они сразу отправились на поиск; неравнодушный бизнесмен приобрел несколько носилок и навигаторов - их передали регионам, где не хватает оборудования. Жители края активно подключаются к волонтерской работе – беда не оставляет равнодушным никого, особенно, если пропадают дети. Один из недавних резонансных случаев – поиски в глухой тайге 14-летнего Василия Ковалева, которые длились около 12 суток. Помимо волонтеров «Лизы Алерт» поиск вели военные, спасатели, полицейские и сотрудники Росгвардии, отряд «Примпоиск», ОМОН и Следственный комитет. Подключился и крупный бизнес – Группа компаний ННК, чьи заправки хорошо известны автовладельцам Дальнего Востока, предоставила необходимый объем топлива для выезда на поиск автомобилей добровольцев ДПСО «Лиза Алерт». Неоценимая помощь! К слову, это не первый случай помощи - нефтяники уже сотрудничают со спасательным отрядом в Республике Бурятия. «Мы располагаем сетью АЗС на территории всего Дальнего Востока. В том числе, в отдаленных районах. Поэтому наши автозаправочные станции идеально подходят как для размещения информационных материалов поискового отряда, так и для коммуникаций с МЧС и волонтерами Лиза Алерт в период активных поисков. Сейчас прорабатывается вопрос обучения наших операторов и создания так называемых «островков безопасности» на АЗС ННК. Рассматриваются и другие форматы помощи спасательному отряду. Тестировать проект начали с Бурятии» - объясняли ранее в пресс-службе ННК. Хочется надеяться, что все поиски пропавших людей будут заканчиваться радостными объявлениями в соцсетях «Найдет, жив!». Случай с Василием Ковалевым внушает оптимизм – в критической ситуации мы умеем объединяться и совместными усилиями добиваться нужного результата. А теперь на помощь нам придут и нейросети. Beeline AI - Поиск людей: видео с квадрокоптера. Видеозаписи Поисковый отряд "Лиза Алерт" | ВКонтакте. Beeline AI Газета «Золотой Рог», Владивосток.

