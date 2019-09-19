Волонтеры, спецслужбы, бизнес и высокие технологии объединились для поиска пропавших людей

В последние годы ДПСО «Лиза Алерт» расширяет свою деятельность в Приморье. Поэтому поиск людей на базе нейросети придется у нас весьма кстати. Ведь внедряемые сегодня технологии для поиска пропавших людей при помощи дронов особенно востребованы на Дальнем Востоке с его масштабной территорией, и труднопроходимыми горными реками. Сейчас будущие пилоты дронов проходят обучение алгоритмам работы в природной среде, в разной местности.У «Лиза Алерт» четкая и принципиальная позиция - поисковый отряд не принимает денежные средства, вся деятельность отряда бесплатна, в дар можно предоставить только оборудование и услуги или самому участвовать в поисках. Человеческий ресурс самый важный. Добровольцев всегда не хватает. Каждый человек важен, каждому найдется задача. Оборудование ребята приобретают самостоятельно или получают в дар от неравнодушных людей: например, на лекции в школе родители передали инструктору профилактики 2 поисковых фонаря, и они сразу отправились на поиск; неравнодушный бизнесмен приобрел несколько носилок и навигаторов - их передали регионам, где не хватает оборудования.