Хабаровский край лишился возможности добывать ламинарию

Росрыболовство ввел новые правила регулирования рыболовства

Росрыболовство ввел новые правила регулирования рыболовства Компании Хабаровского края, возделывающие «морские огороды» севернее мыса Золотой, остались без сырьевой базы. Вступили в силу поправки Росрыболовства в действующее положение о добыче водных биологических ресурсов (ВБР), в соответствии с которыми все права на их разработку достались Приморью. Обновленная правовая база не предусматривает разделения подзоны Приморье на район к северу от мыса Золотой и к югу от Золотого, как это было раньше. Изменения в правилах регулирования рыболовства привели к тому, что рыбаки Хабаровского края лишились возможности добывать ламинарию, отметили в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабарвоского края. При прежнем разграничении ламинария к югу от Золотого была объектом, для которого устанавливался общий допустимый улов, к северу – относилась к «неодуемым». Когда разделение убрали, получилось, что освоение в режиме ОДУ распространили на всю подзону. Допустимый улов в итоге распределили по долям квоты между рыбаками Приморского края, а за предприятиями Хабаровского края доли не закрепили, заявил агентству Fishnews руководитель объединения Сергей Рябченко. В частности, в незавидном положении оказалась совгаванская компания «Простор», добывающая «морскую капусту» и производящая из нее целую линейку уникальных препаратов. «Морская капуста заготавливалась предприятиями Хабаровского края в подзоне «Приморье», севернее мыса Золотой. Однако с 2019 года приказом Министерства сельского хозяйства РФ подзона «Приморье» была объединена и в общий допустимый улов ВБР включена ламинария в подзоне Приморье без разделения на участки южнее мыса Золотого и севернее его. Это привело к тому, что теперь невозможно заниматься промыслом ламинарии без договоров о закреплении долей, и добыча морской капусты на указанной территории организациями Хабаровского края приостановлена. Последствия могут быть таковы, что придется закрыть производства по ее переработке, а это в свою очередь повлечет сокращение рабочих мест в северных районах и другие социально-экономические последствия», - сообщил председатель сельхозкооператива «Простор» Сергей ВОЛКОВ. Кооператив заявился в 2019 году на национальный конкурс «Сто лучших товаров России» от Хабаровского края и ЕАО в числе 11 других предприятий. И только «Простору» удалось получить наивысшую награду в номинации «Золотая сотня». Производитель из Хабкрая представил гель «Ламифарен», который изготавливается из дальневосточной бурой ламинарии Лангустата. «Продукт уникальный. Используется в диетическом питании, содержит йод, хром, магний, железо и другие микроэлементы. Предприятие по переработке ламинарии расположено в поселке Лососина. Компания является резидентом свободного порта в Советско-Гаванском районе. Именно здесь в 2003 году начато первое в России промышленное производство продукции из бурых морских водорослей», - сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. Новый резидент СВП в Советско-Гаванском районе инвестировал более 15 млн рублей в переработку кальмара и трепангов. Компания вложилась в создание современного производственного комплекса в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В кооперативе создано 50 рабочих мест в поселке, где каждое рабочее место на вес золота. «На основе имеющихся разработок мы создали предприятие с новой производственной базой и расширенным ассортиментом продукции. В планах – существенное увеличение объемов производства с выходом на зарубежные рынки сбыта, в том числе страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — рассказывает Сергей Волков. Однако сейчас осуществление этих планов под угрозой. Приморью уда-лось «перетянуть плащ на себя», а власти Хабаровского края пропустили этот важный момент и поставили под угрозу существование целой отрасли, в которой заняты прибрежные жители, а других рабочих мест у них нет. «Проект совгаванского кооператива, как и других переработчиков ламинарии в регионе, имеет большую экономическую и социальную важность для жителей побережья Татарского пролива. Поэтому мною направлено обращение в адрес заместителя министра сельского хозяйства РФ – руководителя федерального агенства по рыболовству Ильи Васильевича Шестакова с просьбой дать информацию о перспективах дополнительного нормативного регулирования перечня водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых и районов их добычи не устанавливается», - рассказал депутат Госдумы Борис ГЛАДКИХ. Однако пробить броню федерального чиновничества не так просто. В Росрыболовстве мотивируют свое ограничительное решение желанием защитить такой вид ВБР как ламинария от «локального перелова». Они не берут во внимание того обстоятельства, что добыча ламинарии в северной части подзоны «Приморье» (а это – Хабаровский край) не превышает 5 % от разрешенного общедопустимого улова (ОДУ), а на «кону» - судьба целой отрасли регионального бизнеса, людей, связавших с ним свою жизнь, и их семей. Проблему, по мнению Сергея Рябченко, решить не сложно. Нужно, по его мнению, сделать ламинарию «неодуемой», после чего ее смогут добывать по заявкам в счет общего объема и приморские, и хабаровские рыбаки. Или вернуться к старой схеме распределения: южнее и севернее мыса Золотой. Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter