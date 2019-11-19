Хабаровский край лишился возможности добывать ламинарию

В частности, в незавидном положении оказалась совгаванская компания «Простор», добывающая «морскую капусту» и производящая из нее целую линейку уникальных препаратов. «Морская капуста заготавливалась предприятиями Хабаровского края в подзоне «Приморье», севернее мыса Золотой. Однако с 2019 года приказом Министерства сельского хозяйства РФ подзона «Приморье» была объединена и в общий допустимый улов ВБР включена ламинария в подзоне Приморье без разделения на участки южнее мыса Золотого и севернее его. Это привело к тому, что теперь невозможно заниматься промыслом ламинарии без договоров о закреплении долей, и добыча морской капусты на указанной территории организациями Хабаровского края приостановлена. Последствия могут быть таковы, что придется закрыть производства по ее переработке, а это в свою очередь повлечет сокращение рабочих мест в северных районах и другие социально-экономические последствия», - сообщил председатель сельхозкооператива «Простор» Сергей ВОЛКОВ.