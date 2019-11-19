Компания "Акцент" пригрозила банкротством угольному порту в Приморье

Торговый порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Перевалочные мощности порта позволяют перегружать на экспорт до 9 млн тонн угольной продукции в год. За 9 месяцев 2019 года стивидор перевалил 4,4 млн тонн угля, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. ООО «Мечел-Транс» владеет 97,49% акций АО «Торговый порт «Посьет».