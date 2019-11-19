Миллиард за новострой

Миллиард за новострой

19 ноября 2019, 16:40
Бизнес
Владельцы торгово-выставочного комплекса на Фастовской назвали свою цену

Владельцы торгово-выставочного комплекса на Фастовской назвали свою цену

После длительной и, видимо, безрезультатной распродажи строящегося многофункционального комплекса на ул. Фастовской, 7 во Владивостоке отдельными этажами собственник изменил тактику продажи и теперь продает здание целиком. Если ранее этаж можно было купить всего за 250 млн рублей, то теперь весь комплекс целиком – за 1,1 млрд рублей. Правда, торг и рассрочку никто не отменял. В настоящее время комплекс позиционируется как торгово-выставочный. Однако еще при проектировании и на начальных стадиях строительства его специализация была достаточно определенной – выставочно-демонстрационный центр. Сейчас эта проектная «изюминка» не выпячивается, но и не отрицается. Стоит отметить, что строительство этого комплекса явно затянулось. Его проект датирован 2011 годом. В начале этого года девелопер, генеральный директор ООО «Стройзаказ» Олег ПИКАЛОВ отмечал, что этот объект в настоящее время может рассматриваться как еще один потенциальный магазин-дискаунтер. Однако, надо согласиться, что изначальная идея выставочного центра для строящегося МФЦ выглядит симпатичней. И в силу его проектных характеристик, и исходя из его расположения в районе Чуркина, примыкающего к Золотому мосту и рассматривающегося градостроителями как территория продолжения центра Владивостока. Нельзя сказать, что Владивосток задыхается без хорошего выставочного центра. Тем не менее, это близко к истине. Уже четверть века представители выставочного бизнеса Приморья отмечают, что имеющиеся в городе здания и помещения в основном не пригодны для проведения значительных выставок, занимающих площади 5 тыс. и более квадратных метров. Тем более невозможно одновременное проведение нескольких крупных выставок, хотя иногда это тоже очень актуально. В какой-то степени остроту проблемы с подходящими помещениями сняло появление «Фетисов-Арены» и выставочной площадки ДВФУ. Но эти варианты часто не устраивают и устроителей выставок, и посетителей. Опять же, эти учреждения далеко не всегда готовы принять выставки в удобное для них время. Поэтому некоторые значимые мероприятия такого характера стали «уходить» в Артем, что для многих сделало их еще неудобнее. Комплекс на ул. Фастовской, 7 мог бы надолго решить эту проблему. Причем с учетом и того факта, что статус Владивостока повысился до дальневосточной столицы, и выставочная деятельность в нем должна значительно возрасти. Сейчас готовность этого здания оценивается примерно в 80%. Его строительство, если не вносить корректировки в проект, может быть завершено примерно в течение полугода. Причем продавец нацелен осуществить продажу МФЦ уже в достроенном состоянии «объекта, введенного в эксплуатацию». Общая площадь здания составляет около 21,7 тыс. квадратных метров. Одновременно на его парковках, на прилегающей территории и крыше здания, смогут находиться более 400 авто. Недалеко находятся остановки общественного транспорта. По соседству с этим строящимся зданием, на месте старой малоэтажной застройки и захламленных участков, со временем предлагается осуществить другие проекты. Это место постепенно будет усиливаться как «точка притяжения», а выставочный центр, где проводились бы выставки от городского до международного уровня, мог бы это обновление серьезно ускорить. На фото: Готовность выставленного на продажу выставочного центра оценивается примерно в 80%. Фото из архива Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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