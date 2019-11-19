Новый магазин известной торговой сети появится во Владивостоке

За десять лет торговая сеть «Реми» заняла в Приморье одно из ведущих мест и имеет на сегодня около 30 своих гипермаркетов и универсамов в городах и поселках края. Они есть в Уссурийске, Находке, Спасске-Дальнем, Партизанске, Большом Камне, Лесозаводске, поселке Врангель.