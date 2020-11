Новый магазин известной торговой сети появится во Владивостоке

На месте Владивостокского ликеро-водочного завода, который прекратил свое существование, ведется строительство

На месте Владивостокского ликеро-водочного завода, который прекратил свое существование, ведется строительство В районе Народного проспекта, 20 завершается монтаж конструкций двухэтажного здания нового магазина торговой сети «Реми» с торговой площадью порядка 1 200 кв. метров. За десять лет торговая сеть «Реми» заняла в Приморье одно из ведущих мест и имеет на сегодня около 30 своих гипермаркетов и универсамов в городах и поселках края. Они есть в Уссурийске, Находке, Спасске-Дальнем, Партизанске, Большом Камне, Лесозаводске, поселке Врангель. В этом году в Приморье магазины «Реми» открылись во Владивостоке на площади Луговой и в районе ул. Ладыгина, в июне новый магазин появился в Вольно-Надеждинском, а в начале сентябре второй магазин «Реми» был открыт в Артеме. Среди приморских потребителей магазины «Реми» пользуются вниманием в связи с их относительной демократичностью цен и широким ассортиментом продуктов и иных товаров. На фото: «Реми» готовит еще одно новоселье. Фото автора Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

