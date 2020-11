Руководитель компании "Аркада": "Было бы красиво..."

Руководитель инвестиционно-строительной компании "Аркада" объяснил, почему его компания ушла с площадки кооператива "Остров"

Руководитель инвестиционно-строительной компании «Аркада» объяснил, почему его компания ушла с площадки кооператива «Остров» В ноябре генподрядчик «РК-Строй» и куратор строительства АО «ДОМ.РФ» предполагали завершить затяжное строительство поселка ЖСК «Остров» на острове Русском. Но в очередной раз что-то вышло не так. Оказалось, что денег для достройки нет, а обещанная помощь в 1,6 млрд рублей будет оказана только после того, как реальный заказчик – кооператив, а не подключенный в ходе строительства формальный, сможет представить госкомпании проект завершения работ и смету с положительной оценкой госэкспертизы. На это требуется не один месяц и дополнительные 70 тыс. рублей только на документацию. И каждый новый месяц пайщики-протестанты жилищно-строительного кооператива обещали выходить на лобные места дальневосточной столицы и напоминать властям о том, что в Приморье есть проблема обманутых пайщиков. В таких акциях, которые уже были проведены, большая часть плакатного негатива относилась к компании ИСК «Аркада», с которой ЖСК разорвал договор генподряда. Генеральный директор компании Валерий ПЫТНЕВ, отвечая на вопросы газеты «Золотой Рог», отметил, что шанс построить поселок относительно недорого и в срок, зафиксированный договором, был, но оказался упущен. Вполне нормальный проект - У нас договор был с ЖСК «Остров», и именно в рамках этого договора мы должны были действовать. А какая у кого еще была договоренность с ним – извините! Мы видели перед собой проект, который можно было реализовать. Мы понимали, что для этого нужно делать. И очень плохо то, что это могло получиться, но не получилось. По факту, мы имеем дело с тем, что поселок не достроен и его надо достраивать. Это главное. И это вполне нормальный проект, который можно реализовать. О сроке и темпах - Строительство должно было закончиться в течение двух лет, и те темпы, которые мы начали показывать с самого начала, были впечатляющие. На днях в передаче «Вести-24» говорилось об этом проекте, и, надо сказать, неожиданно для себя я услышал приятное подтверждение, что именно с появлением «Аркады» он сдвинулся с мертвой точки. Если вы были на площадке, то видели, что большинство домиков стоит. И все они, в принципе, были построены за период меньше, чем два года. Второму генподрядчику по договору, который теперь остался единственным, мы передали лишь 40 домов из 252. И нельзя сказать, что он пришел на все готовое – это были достаточно проблемные дома, которые строились в непростых местах, на скале. Остальные 212 оставались в зоне ответственности «Аркады». И значительная часть их была доведена до приличной степени готовности. Если бы мы продолжали строить теми темпами, как было с самого начала, мы бы справились в срок. Теперь нас в этом проекте уже нет. У ЖСК, видимо, были свои сложности. Но к моменту появления «Аркады» многие проблемы были решены, потому что мы с ними уже не сталкивались. Полностью или нет в ЖСК собирали взносы, я не знаю, но чтобы нам можно было начинать строить и стабильно работать, собранной суммы было вполне достаточно. При строительстве мы в основном контактировали с заказчиком. Для нас, прежде всего, существовал только он. Особых пересечений с сетевиками и другими сторонними организациями по большому счету у нас не было. Конечно, возникали вопросы. Их нужно было оперативно решать, а не превращать в закаменевшие проблемы. В таких проектах, как этот, важны скоординированные, своевременные действия, а не ожидание когда все само собой как-то решится. Строить было можно, но сложно. Сильно пересеченная местность, много водотоков и оврагов, приличные перепады категорий грунтов. Само проектирование поселка тоже было непростым делом. Я не думаю, что ЖСК «Остров» и вместе с ним «Аркада» попали в какой-то уникальный район. Скорее всего, весь остров Русский такой. Это и диморфанты, и что-то, связанное с заповедностью мест. Тем, кто решится здесь строить в будущем, надо просто заранее проводить серьезные геологические исследования, побольше тратить времени и денег на проектные работы, и только, понимая каков предстоит объем, на какой местности придется строить и с какими трудностями столкнуться, после этого начинать строить. И уверен – все получится. О внешней помощи - Со стороны властей, считаю, этому строительству помогали вполне достаточно – делали, что положено. Активное участие принял «ДОМ.РФ» – дал землю, решал многие вопросы. Наверное, мог выделить участки самим пайщикам, но в таком месте, как это, ничего самостоятельно построить невозможно. Нельзя самим довести коммуникации, сделать вертикальную планировку, дороги. Но кооперативу в этом была значительная помощь, и вряд ли кто возьмется это оспорить. У ЖСК были тесные взаимоотношения с АО «ДОМ.РФ». Из помощи этой компании в 820 млн рублей для строительства поселка определенные деньги перечислялись в размерах авансов, предусмотренных по договорам. До дальнейших затрат с участием «Аркады» дело не дошло. Поэтому я не обладаю знаниями, как была потрачена эта сумма целиком. Обещанная новая помощь в 1,6 млрд рублей – это очень приличная цифра. Почему именно такая, тоже не могу сказать. Конечно, если деньги выделяет «ДОМ.РФ», то ему нужно обоснование – это государственная организация, и все должно быть учтено и доказано. Необходимы проект и смета, которые должны пройти госэкспертизу. Естественно, только после этого можно будет говорить о каких-то конечных цифрах. Входит ли в названную цифру обещанная «ДОМом.РФ» набережная напротив поселка, не могу судить. У нас в договоре ее не было, но, наверное, было бы красиво. Хотя берега бухты Новик и в первозданном виде выглядят привлекательно. Удивительная цена - В подсчет о цене строительства, который был в вашей газете, я не вникал. Он достаточно укрупненный. Я не могу его комментировать. Только посмотрел результат (ред. - около 150 тысяч рублей за 1 кв. метр жилья). Сумма мне кажется удивительной. Я думаю, что об этом что-то может сказать заказчик, если он все еще остается заказчиком. Но пайщики должны понимать, что цены 2015-го и начала 2016 года за три с половиной года с начала строительства изменились. Поэтому сейчас речь должна идти о других деньгах. Если бы была новая смета, то на вопрос «сколько» можно было бы ответить конкретно. При строительстве поселка нами я не сталкивался и с таким числом, как 49 тыс. рублей за «квадрат». Какие суммы собирали пайщики, и какие были по иным договорам – эта информация мне недоступна, и я ничего не могу сказать. А в нашем договоре с ЖСК «Остров» «квадрат» в поселке был 41 260 рублей. Исходя из этой суммы мы и работали. Для нас она не пересматривалась. Это расхождение, наверняка, в каких-то нюансах, которые мы не знаем. Они по цене строительства были и у нас. Например, в проекте было семь типов домов. Если дома были одинаковыми, то фундаменты к ним и стоимость работ – разные, потому что местность разная. Мы считаем, что все денежные средства, которые мы получили от нашего заказчика, мы истратили именно на реализацию проекта по договору. У нас есть этому подтверждения. Заказчик в этом сомневается. Мы ничего с этим мнением поделать не можем. Для этого и существует суд. Для ответа на этот вопрос я дождался бы его решения. О вине «Аркады» - На плакатах пайщиков – мнения людей, которым обещали реализовать этот проект, и это обещание не сдержали. Их сейчас интересует: когда это все для них закончится, и они получат свое жилье. Конечно, у нас основная ответственность была перед ними, потому что договоры с нами заключал ЖСК «Остров». Но у самого ЖСК были опасения, что «Аркада» может выйти за пределы сметы, и это постоянно тормозило процесс приемки работ. А часть работ можно выполнять только после того, как у тебя приняли предыдущие. Мы понимали, что нам потом придется отчитываться: куда и на что мы потратили деньги, какие использовали механизмы и материалы… Во всех строительных договорах существуют пункты, в которых оговариваются механизмы решения тех или иных вопросов. Мы очень долго их обсуждали. Это логично и правильно. Но этот «ком опасений» и задержки приема работ привели к тому, что мы стали терять время. Это вело к удорожанию. Но мы никогда не просили у ЖСК дополнительных денег». О банкротстве - Конечно, дело о банкротстве «Аркады» было. Но суд расставил все по своим местам. Первая инстанция, апелляция, кассация не увидели оснований, чтобы банкротить нашу компанию. А они изучали все нюансы, все объекты, которые компания строит, ее финансовое состояние. В том числе и ситуацию с ЖСК «Остров». И пришли к выводу, которого придерживается и сама «Аркада», ее руководство и собственник. Именно поэтому в нашем здании сидим мы, а не конкурсный управляющий. Взялись бы за подобное еще? - Почему бы и нет? Мы приобрели хороший опыт строительства в таких сложных условиях. Я считаю, что «Аркаде» удавалось эффективно работать с заказчиком и сделать очень многое для этого проекта. Честно говоря, я не верю, что никто другой из строителей, кроме «Аркады», не хотел идти в этот проект. У нас сложилось впечатление, что у ЖСК был выбор, и выбрали нас. Сегодня искренне жаль, что мы оказались в судах и вынуждены что-то доказывать друг другу. Но это, наверное, самый цивилизованный и оптимальный выход из сложившейся ситуации. Я считаю, что не только заказчик должен уметь выбирать себе подрядчика, но и нам, подрядчику, надо быть осторожнее в выборе подобных проектов и заказчиков. Досье "Золотого Рога" С конца 2012 года до середины 2016 года ЖСК «Остров» занимался чисто организационными вопросами: своим становлением, проектами поселка и типов домов, которыми он должен был застраиваться, переделкой проектов, сбором взносов и исключением неплательщиков и разочарованных, получением согласований и разрешения на строительство, решением множества проблем, внутренними спорами, экспериментом с началом строительства и пр. К реальному строительству ЖСК «Остров» подошел, потеряв время, достаточное для того, чтобы подобный поселок отстроить дважды. На фото: Пайщики ЖСК «Остров» чересчур категоричны. Фото автора. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter