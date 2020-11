Столичный статус и Владивосток: Картина без масла

Столичный статус Владивостока пока остается в большей степени виртуальным

Столичный статус Владивостока пока остается в большей степени виртуальным Владивосток, год назад ставший столицей Дальневосточного федерального округа, до сих пор де-юре не является столицей Приморского края. Исправить коллизию решили депутаты Думы Владивостока: в четверг, 14 ноября, они внесли в краевой парламент законопроект о присвоении городу статуса административного центра Приморья. Однако вопрос о том, сколько денег Владивосток будет получать из краевого бюджета на выполнение столичных функций, пока остается открытым. Законопроект еще должно одобрить Законодательное Собрание, а утверждение методики расчета субсидий «за столичность» в любом случае будет прерогативой краевой администрации. Четверть века без столицы Статья 17 принятого в 1995 году Устава региона устанавливала, что Владивосток является «исторически сложившимся» административным центром Приморского края, однако официально закрепить данный статус необходимо краевым законом. В силу разных причин принятие такого закона растянулось на четверть века: попытки пролоббировать для Владивостока особый статус предпринимал практически каждый мэр города, но всякий раз этому противилась исполнительная власть края. Так, весной 2005 года, когда краевым центром руководил Владимир НИКОЛАЕВ, законопроект о столичном статусе Владивостока был одобрен депутатами Законодательного Собрания, однако тогдашний губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН воспользовался правом вето. Вскоре отношения «белого» и «серого» домов испортились окончательно, и в следующие несколько лет вопрос о статусе Владивостока не поднимался. Что касается предоставления городу дополнительного финансирования, которое являлось основным смыслом законопроекта, то подготовка к саммиту АТЭС-2012 позволила привлечь федеральные деньги на решение многих городских проблем. Осенью 2013 года группа депутатов Заксобрания вновь внесла законопроект о наделении Владивостока особым статусом. По некоторым версиям, «идейным вдохновителем» документа являлся Игорь ПУШКАРЕВ, на тот момент занимавший пост главы города. Принятие законопроекта могло бы усилить позиции Пушкарева в начинающемся противостоянии с губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, однако большинство депутатов ЗС ПК остались лояльными главе региона. Спустя год активизировался процесс создания Владивостокской агломерации с передачей ряда важных полномочий с муниципального на краевой уровень, а после ареста в 2016 году Игоря Пушкарева о каком-либо диалоге между краевой и городской властью по вопросу о столичном статусе города речи вовсе не шло. О необходимости особого отношения к Владивостоку заговорили только после смены губернатора. С подачи врио главы Приморья Андрея ТАРАСЕНКО в 2018 году был начат поэтапный демонтаж Владивостокской агломерации, а сменивший его Олег КОЖЕМЯКО сразу же предложил сделать Владивосток столицей Дальневосточного федерального округа. При этом экс-мэр Владивостока, Виталий ВЕРКЕЕНКО, уходя в отставку, высказался за придание краевому центру статуса города федерального значения (то есть отдельного субъекта РФ). В настоящее время такими городами являются Москва, Санкт-Петербург и Севастополь (с 2014 года); при этом главная база Черноморского флота по количеству населения и объему экономики значительно уступает Владивостоку. Так или иначе, но в конце 2018 года Владивосток получил статус окружной столицы, не имея статуса столицы региональной. Исправление этой несуразности, по мнению ряда городских депутатов, было лишь вопросом времени. И это время пришло: 11 ноября проект закона Приморского края «О статусе административного центра Приморского края» был одобрен профильным комитетом думы Владивостока, а 14 ноября его поддержали все фракции городского парламента, кроме КПРФ. Представители компартии участия в судьбоносном для Владивостока голосовании не принимали, поскольку с конца октября бойкотируют работу гордумы из-за нерешенного вопроса по поводу включения нового депутата Сергея КУЩЕНКО в один из комитетов. Статус подкрепят деньгами Как уже говорилось выше, камнем преткновения в вопросе о столичном статусе Владивостока становилась не только политика, но и экономика. Несмотря на то что город постоянно принимает крупные международные мероприятия, готовится он к ним за свой счет. В 2019 году, после присвоения статуса столицы ДФО, доходная часть бюджета Владивостока увеличилась почти в 1,5 раза – с 14 до 20 млрд рублей. Федеральные и краевые средства пошли на ремонт дорог и фасадов, обновление общественного транспорта, благоустройство придомовых территорий. Однако эти преобразования стали возможны, в том числе благодаря отсутствию конфронтации между губернатором Приморья и мэром Владивостока – что для местной политики является скорее исключением, чем правилом. Поэтому городские депутаты рассчитывают, что статус административного центра Приморья позволит Владивостоку получать дополнительные средства из краевого бюджета на регулярной основе. Деньги должны пойти на «участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, а также создание условий для развития инфраструктуры территорий общего пользования, задействованных в проведении данных мероприятий». Статья 2 законопроекта «О статусе административного центра Приморского края» конкретизирует, что под такой инфраструктурой подразумеваются, в том числе дороги и транспорт, а также места отдыха и места проведения мероприятий различного уровня. Вместе с инициативой о закреплении статуса Владивостока как столицы Приморья в Законодательное Собрание вносится еще один документ - поправки в статью 37 краевого закона «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае». Поправки предусматривают появление в структуре краевого бюджета нового вида межбюджетных трансфертов - на «осуществление городом Владивостоком функций административного центра Приморского края в форме иных дотаций Владивостокскому городскому округу с установлением условий их предоставления». - Только при наличии этой строчки город сможет получить финансовые средства, - подчеркнул председатель комитета думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам Владимир ИСАКОВ. При этом в финансово-экономическом обосновании к проекту закона оговаривается, что рассчитать размер дотаций до утверждения соответствующей методики не представляется возможным. По словам первого заместителя главы Владивостока Ольги КОЗЕРАЦКОЙ, речь может идти о сумме примерно в 300 млн рублей ежегодно. Однако методику расчета субсидий будут утверждать краевые власти. - Хотелось бы основную сумму дотации потратить на озеленение города. Чтобы люди, приезжающие во Владивосток, видели, что это действительно столица - чистая, цветущая и красивая, - прокомментировала решение депутатов Ольга Козерацкая. Ранее законопроект о столичном статусе Владивостока получил положительное заключение за подписью первого вице-губернатора Приморья Веры ЩЕРБИНЫ. В случае принятия Законодательным Собранием закон о столичном статусе Владивостока может быть введен в действие уже с января 2020 года. Добавим, что в обсуждаемом сейчас проекте бюджета Владивостока на 2020 год доходная часть составляет 16,4 млрд рублей, в том числе около 7 млрд рублей - межбюджетные трансферты. Ожидаемые расходы городской казны в будущем году окажутся на 55 млн рублей меньше доходов. КРОМЕ ТОГО Полпредство застряло в пути Через несколько недель исполнится год со дня подписания президентом России Владимиром ПУТИНЫМ указа о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Однако полпредство и окружные главки федеральных органов исполнительной власти по-прежнему квартируют в Хабаровске. Кроме того, уже известно, что командование Восточного военного округа ВС РФ и окружное командование Росгвардии останутся в городе на берегу Амура. Сразу после подписания указа вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ заявлял, что переезд аппарата полпредства во Владивосток состоится в течение 2019 года. Комментируя перенос столицы округа, он заявил, что это не потребует больших затрат, а также позволит использовать «простаивающие» объекты ДВФУ в материковой части Владивостока. Около 75% сотрудников переехавшего полпредства, по замыслу Трутнева, должны составить приморцы. В конце августа Владимир Путин определил, что новым адресом дальневосточного полпредства станет Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, д. 10, литера «Н». Однако теперь в качестве наиболее вероятного срока переезда полпредства называется первый квартал 2020 года. На фото: Владивостоку обещают дополнительное финансирование на исполнение «представительских» функций с 2020 года. Но только обещают… Фото Евгении ПРИЙМАК. Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter