«Спасибо ковиду» — кому в Приморье продлили налоговые каникулы

«Спасибо ковиду» — кому в Приморье продлили налоговые каникулы

Вчера, 21:03
Бизнес
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Вступило в силу постановление правительства РФ о продлении налоговые каникул для отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших от COVID-19.

Среди тех, кому «повезло» (можно быть уверенным, что все попавшие под льготу предпочли бы обойтись без нее и без пандемии и просто работать «как раньше» — спокойно и ритимчно), — гостиничный бизнес, туристические агентства и прочие организации, предоставляющих услуги в сфере туризма, зоопарки, музеи, парикмахерские и салоны красоты (полный список — на сайте правительства России).

Им продлены сроки уплаты налогов (за исключением налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020 года на 9 месяцев; установленные сроки уплаты исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март 2020 года страховых взносов на 9 месяцев; установленные сроки уплаты начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март 2020 года страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 9 месяцев; сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 года, в случае если законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований предусмотрена уплата авансовых платежей по таким налогам, до 30 декабря 2020 года.

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