100 тысяч машин на Сахалине планируют перевести на газомоторное топливо

– На потребительском рынке Сахалинской области есть существенная проблема – дорожает бензин. Это бьет по семейному бюджету островитян, бизнес теряет конкурентные преимущества, – отметил Валерий Лимаренко. – Мы предлагаем перевести половину нашего транспорта на газомоторное топливо. Это очень большая работа, которую невозможно выполнить в одиночку. Необходимо, чтобы к решению этой задачи подключились предприниматели. В конечном итоге выиграют все, ведь газ в 2-3 раза дешевле бензина, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.