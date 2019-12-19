Алиса теперь консультирует абонентов Tele2

«Сегодня у Tele2 сегодня около 25 цифровых каналов поддержки клиентов. Мы являемся новаторами в сфере абонентского обслуживания: например, Tele2 первой среди операторов запустила поддержку в WhatsApp. Мы активно используем чат-ботов, и их преимущества в работе с клиентами очевидны: они разгружают контактные центры и обрабатывают более половины вопросов от пользователей сайта и приложения «Мой Tele2». Что касается голосового помощника, то в будущем он станет основным интерфейсом при взаимодействии клиента с цифровыми сервисами. В мире есть много успешных случаев адаптации виртуальных помощников для различных сценариев использования. Tele2 как высокотехнологичная компания поддерживает этот тренд. Запуская цифрового помощника на базе технологий искусственного интеллекта, мы отвечаем на запрос нашей аудитории, которая ждет нестандартных решений в сервисе Tele2».