Энергоснабжение в столице Приморья улучшат за счет модернизации подстанции "Волна"

«Подстанции «Волна» - более 50 лет, - рассказывает главный инженер филиала Федеральной сетевой компании – Приморского предприятия МЭС Василий Москаленко. - Первоначально ее мощность составляла 250 МВА. Она была единственной в городе класса напряжения 220 кВ». Поэтапно на энергообъекте проводилась модернизация оборудования и электроустановок. В 2011 году в рамках строительства энерготранзита 220 кВ «Владивостокская ТЭЦ -2 – Зеленый Угол – Волна» было полностью обновлено оборудование распределительных устройств 220 и 110 кВ. Реализация проекта позволила создать кольцевую схему электроснабжения Владивостока. В это время на энергокарте Приморья появились новые подстанции 220 кВ «Аэропорт», «Зеленый угол», «Патрокл», «Русская», которые обеспечили более надежное энергообеспечение потребителей Владивостока и пригорода. Однако, «Волна» по-прежнему остается главным питающим центром Владивостока.