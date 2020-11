Энергоснабжение в столице Приморья улучшат за счет модернизации подстанции "Волна"

На подстанции 220 кВ "Волна" во Владивостоке в рамках комплексной реконструкции поставлено под напряжение новое современное оборудование, предназначенное для приема и распределения электроэнергии напряжением 6 кВ.

На подстанции 220 кВ "Волна" во Владивостоке в рамках комплексной реконструкции поставлено под напряжение новое современное оборудование, предназначенное для приема и распределения электроэнергии напряжением 6 кВ. Техническое перевооружение энергообъекта обеспечит дополнительные возможности для подключения новых потребителей, которых с каждым годом становится все больше. «Подстанции «Волна» - более 50 лет, - рассказывает главный инженер филиала Федеральной сетевой компании – Приморского предприятия МЭС Василий Москаленко. - Первоначально ее мощность составляла 250 МВА. Она была единственной в городе класса напряжения 220 кВ». Поэтапно на энергообъекте проводилась модернизация оборудования и электроустановок. В 2011 году в рамках строительства энерготранзита 220 кВ «Владивостокская ТЭЦ -2 – Зеленый Угол – Волна» было полностью обновлено оборудование распределительных устройств 220 и 110 кВ. Реализация проекта позволила создать кольцевую схему электроснабжения Владивостока. В это время на энергокарте Приморья появились новые подстанции 220 кВ «Аэропорт», «Зеленый угол», «Патрокл», «Русская», которые обеспечили более надежное энергообеспечение потребителей Владивостока и пригорода. Однако, «Волна» по-прежнему остается главным питающим центром Владивостока. В 2014 году на подстанции установили два новых трансформатора мощностью по 40 МВА каждый. В результате вдвое увеличен объем электроэнергии, выдаваемый в распределительные сети и необходимый как для существующих потребителей, так и для подключения новых. Мощность энергообъекта составила 330 МВА. В 2019 году – смонтировано дополнительное третье распределительное устройство класса напряжения 6 кВ. И, наконец, в 2020 году на ПС «Волна» планируется установить новейшие микропроцессорные системы релейной защиты и противоаварийной автоматики, что позволит дополнительно повысить надежность ее работы. Это позволит управлять оборудованием подстанции дистанционно с рабочего места дежурного электромонтера подстанции. Сегодня ПС «Волна» более чем на две трети покрывает потребности Владивостока в электроэнергии. Она «питает» крупные промышленные предприятия, среди которых заводы «Изумруд», «Варяг», «Дальприбор», а также объекты высокой социальной значимости. Кроме того, в последние годы во Владивостоке строятся жилые микрорайоны с соответствующей инфраструктурой. Среди них – «Снеговая падь», который с 2015 года в рамках технологического присоединения поэтапно подключается к электрическим сетям ФСК ЕЭС. Журнал "Дальневосточный капитал".

