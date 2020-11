То вам прямая дорога в центр "Мой бизнес"

То вам прямая дорога в центр «Мой бизнес» 12 декабря на базе ДВФУ прошел форум молодых предпринимателей «Мой бизнес». Мероприятие было организовано в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Участники и гости форума имели возможность получить ценные советы от опытных и состоявшихся бизнесменов совершенно бесплатно. О том, как создать личный бренд, как продвигаться в Instagram, организовать своё предпринимательское сообщество и масштабировать бизнес рассказали спикеры из Сингапура, Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Конгломерат господдержки Первой на сцену форума была приглашена представитель оргкомитета, заместитель генерального директора центра «Мой бизнес» Ольга Александровна ПОТАРУСОВА. «Рада видеть так много людей, которые хотят что-то делать, хотят развиваться. Согласитесь, мы живём в очень интересное время, когда наблюдаем буквально «бум» предпринимательства. Кто, как не молодежь, должен это предпринимательство продвигать? Если вы богаты бизнес-идеями, имеете мечту реализовать себя, создать прочную жизненную основу и в предпринимательстве реализоваться – мы приглашаем вас в центр «Мой бизнес». Национальный проект малого и среднего предпринимательства позволил нам создать в этом году для вас такой центр. Это конгломерат государственных мер поддержки, созданный для того, чтобы облегчить путь на старте в предпринимательстве, для того чтобы вы чувствовали поддержку и заботу о вас» - отметила Ольга Потарусова. Представитель центра рассказала о новинках проекта, упрощающих работу на начальном этапе развития собственного бизнеса. Такой новинкой является пакетное предложение «Бизнес-старт» - сервис, позволяющий «в один клик» получить полный комплекс услуг для успешного запуска своих проектов: начиная от вводного микрозайма, регистрации бизнеса, открытия расчетного счёта в банке, и заканчивая полным комплексом консультационных услуг. «Мы надеемся, что на конец года многие уже созрели для того, чтобы выйти на поля предпринимательства, и в следующем году ждем всех вас к нам в гости» - добавила Потарусова. Франчайзинг. Начало О становлении франчайзинга на территории стран СНГ рассказал директор по развитию сети автомобильных пит-стопов Coffee Machine Павел ЧЕРНЯВСКИЙ. Представитель Coffee Machine привел в пример успешный кейс своей компании, в котором подробно объяснил, что такое франчайзинг и «с чем его едят». «Франчайзинг в 2014 году не был так популярен в России. Достаточно сложно было продать идеи своего бизнеса другим людям. Бренд Coffee Machine был малоизвестен, а рынок перенасыщен предложениями. На тот момент у нас не было идей о том, как продавать людям, каким образом упаковывать, и что должно быть в пакете франшизы. Первое, с чего мы начали – проработка юридической части и договор о коммерческой концессии. После него уже начали наслаиваться какие-то регламенты, правила, создаваться книга франчайзи. После этого начался рост компании в направлении франчайзинга», - поделился Павел Чернявский. По его словам, основной посыл компании заключался не в том, чтобы получить выгоду с паушального взноса, а в том, чтобы зарабатывать с роялти. Контроль качества на точках Coffee Machine, по словам спикера, производится регулярно и осуществляется посредством проверок тайными покупателями, чек-листов, санитарных проверок и видеонаблюдения за работой сотрудников. Барбер-что? Второй спикер предпринимательского форума «Мой бизнес», сооснователь международной франшизы мужских парикмахерских FIRMA Тимофей РЯБЦЕВ выступил с разбором кейcа «От поиска своего клиента до масштабирования по всему миру». Представитель сети барбершопов поведал участникам Форума свою историю успеха: от всеобщего непонимания и неодобрения до стремительного роста и «бешеной» популярности франшизы. «В обычных парикмахерских, среди женских разговоров и запаха краски, мужчины ощущали себя некомфортно. Мы не придумали велосипед – такой опыт уже очень давно существует в странах Европы. Но мы возродили культуру мужских парикмахерских здесь. Я понял, что эта ниша никак не реализована у нас, но у неё будет большой спрос. Мужчины смотрели фильмы, где у голливудских героев были прекрасные стрижки по последней моде и хотели им соответствовать, однако такой возможности у нас не было» - поделился сооснователь одной из крупнейших сетей барбершопов России. Личностный бренд и тайм менеджмент О построении личного бренда рассказал эксперт по нетворкингу, предприниматель, видеоблогер, автор книги-бестселлера, а также основатель компании ПроНетворкинг и Академии нетворкинга и личного бренда, спикер из Сингапура Максим ЧЕРНОВ. Участник форума описал свой карьерный путь, рассказал о специфике работы в таких компаниях-гигантах, как Gucci и Procter & Gamble, и дал советы о том, как ассоциировать свое имя с определенным видом деятельности и заставить его работать на себя. Алексей КОМИССАРОВ, основатель и директор по развитию маркетингового агентства DVIGA, выступил с темой «Личная эффективность руководителя. Как успевать делать бизнес и жить». Спикер дал ряд подробных рекомендаций, позволяющих систематизировать рабочий процесс, организовать досуг и распланировать режим дня так, чтобы успевать жить полной жизнью, достигать карьерного роста и отдыхать с минимальными потерями и максимальной выгодной. Программа форума молодых предпринимателей «Мой бизнес» продолжилась выступлениями спикеров на темы: «Нетворкинг повзрослому», «Как создать своё бизнес-сообщество» и «Секреты продвижения во ВКонтакте». В перерывах между выступлениями спикеров были организованны кофебрейки, во время которых участники могли завести полезные знакомства, обсудить возможные совместные проекты и найти партнеров, и даже заключить сделку, что и сделали некоторые участники предпринимательского форума «Мой бизнес». На фото: Участникам форума «Мой бизнес» разложили секреты успеха по полочкам. Фото автора Полина КАШПУР. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

