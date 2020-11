Судьбу "Востокцемента" решат в високосном году

На минувшей неделе Советский районный суд Владивостока вынес определение о назначении к судебному разбирательству дела по гражданскому иску Генпрокуратуры РФ в отношении холдинга "Востокцемент"

На минувшей неделе Советский районный суд Владивостока вынес определение о назначении к судебному разбирательству дела по гражданскому иску Генпрокуратуры РФ в отношении холдинга "Востокцемент", принадлежащего семье экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Рассмотрение дела по существу состоится 27 января 2020 года. При этом на имущество ряда Ответчиками по делу выступают осужденные по уголовному делу Игорь и Андрей Пушкаревы, а также Андрей ЛУШНИКОВ, и предприятия "Востокцемента": АО "Спасскцемент", ООО "ДВ-Цемент", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Владивостокский бутощебеночный завод", АО "Теплоозерский цементный завод", ОАО "Спасский комбинат асбестоцементных изделий". Напомним, что Генпрокуратура рассчитывает обратить в доход государства имущество Игоря Пушкарева и других соответчиков на общую сумму почти 3,3 млрд рублей. По версии надзорного органа, это сумма прибыли "Востокцемента", полученная по контрактам на поставку материалов для нужд МУП "Дороги Владивостока" в период с 2008 по 2015 годы. "В результате картельного сговора было заключено не менее 90 контрактов. О возникшем конфликте интересов, обусловленном родственными связями, Пушкарев установленным образом не сообщил. Руководители и акционеры компаний группы "Востокцемент" о коррупционном конфликте интересов с Пушкаревым также не сообщили и мер к его урегулированию не предприняли", - такова официальная позиция Генпрокуратуры. Иск на 3,3 млрд рублей к Игорю Пушкареву и еще нескольким лицам был заявлен Генеральной прокуратурой РФ в мае 2019 года. Ведомство настаивало, чтобы рассмотрение иска происходило в Тверском суде Москвы, ранее приговорившем Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима, однако в августе Верховный суд РФ постановил не менять территориальной подсудности по гражданскому иску. Кроме того, после обращений руководства края и полпреда в ДФО был отменен арест, наложенный на расчетные счета холдинга "Востокцемент" в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры. Практически одновременно с поступлением гражданского иска в Советский районный суд Владивостока в начале октября в Москве была рассмотрена апелляция по уголовному делу Пушкаревых-Лушникова. Помимо длительных тюремных сроков для Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова и условного срока для Андрея Пушкарева, Мосгорсуд обязал всех троих выплатить штрафы по 0,5 млрд рублей каждый. Также экс-мэр должен будет компенсировать якобы нанесенный бюджету Владивостока ущерб в 143 млн рублей. Таким образом, с учетом гражданского иска на 3,3 млрд рублей общая сумма финансовых потерь Игоря Пушкарева и группы "Востокцемент" может составить до 5 млрд рублей. Это на 1 млрд рублей больше, чем нераспределенная прибыль предприятия по итогам 2018 года. При этом в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры, рассматриваемому Советским судом, в начале декабря на недвижимое имущество ряда предприятий "Востокцемента" был наложен арест. В свою очередь, распоряжение об исполнении приговора по уголовному делу было издано 29 ноября, то есть этапирование Игоря Пушкарева в колонию и взимание уже наложенных на него и других фигурантов уголовного дела штрафов, может начаться в самое ближайшее время. Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

