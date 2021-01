Иван Таран: «Сотрудники „Сахалинморнефтегаза“ сохранят свои рабочие места»

Новое руководство «Сахалинморнефтегаза», входящего в группу компаний ННК, намерено сохранить все рабочие места, а также создать новые за счёт реализации новых крупных проектов. Об этом заявил Иван Таран, назначенный на должность директора предприятия в конце декабря 2020 года.

Иван Таран начал свою карьеру в нефтегазовой отрасли с должности оператора по добыче нефти и газа. С 2005 года он возглавляет крупные нефтегазовые предприятия, входящие в группу ННК. Последним местом работы Ивана Тарана было «Таймырнефтегаз», разрабатывавшее в условиях крайнего севера крупнейшее нефтегазовое месторождение в стране — «Пайяхское». Президент холдинга Эдуард Худайнатов поставил перед новым руководством стратегические задачи по восстановлению производственного процесса старейшего в стране нефтегазового предприятия — «Сахалинморнефтегаз» начал свою деятельность в 1928 году. Это, в первую очередь, строительство нового трубопровода взамен вышедшего из строя старого «Оха — Комсомольск-на-Амуре». Помимо этого, следует восстановить добычу до приемлемого уровня, при этом обращая внимание на все тонкости экологических аспектов и с учетом лучших мировых практик. По словам Эдуарда Худайнатова, компания внимательно относится к экосистеме Сахалина и будет руководствоваться принципами самого бережного отношения к экологии острова. Одной из ключевых задач является сохранение кадрового потенциала предприятия. По словам Ивана Тарана, все специалисты, которые ранее работали в «Роснефти» на севере Сахалина, сохранят свои рабочие места и будут задействованы в реализации дальнейших проектов предприятия. «Планы по развитию компании невозможно осуществить без профессионалов своего дела, которые долгие годы проработали на севере Сахалина. Также приоритетом для предприятия является восстановление производственных показателей», — отметил Иван Таран. В частности, речь идет о строительстве альтернативного трубопровода, который позволит восстановить производственную деятельность, повысить безопасность и надежность транспортировки добываемой на Сахалине нефти. Как подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сейчас одним из приоритетов компании должно стать сохранение рабочих мест в Охинском и Ногликском районах. «Со своей стороны, правительство Сахалинской области готово оказывать компании и ее сотрудникам всяческую поддержку», — отметил Валерий Лимаренко. Важной частью деятельности «Сахалинморнефтегаза» является социальная ответственность. Группа компаний ННК обязуется снабжать островные города и поселения теплом. «Работа в суровых условиях Сахалина и в тоже время красивого края накладывает особую ответственность на всех, кому небезразлично социально-экономическое развитие острова. Поэтому сплочённость коллектива, помощь региональных органов власти, ответственное отношение общественных организаций и всех тех, кто участвует в социально-экономической жизни Сахалина как никогда важны в это сложное с точки зрения макроэкономики для страны время», — отметили в компании.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter