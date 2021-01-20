Иван Таран: «Сотрудники „Сахалинморнефтегаза“ сохранят свои рабочие места»

Президент холдинга Эдуард Худайнатов поставил перед новым руководством стратегические задачи по восстановлению производственного процесса старейшего в стране нефтегазового предприятия — «Сахалинморнефтегаз» начал свою деятельность в 1928 году. Это, в первую очередь, строительство нового трубопровода взамен вышедшего из строя старого «Оха — Комсомольск-на-Амуре». Помимо этого, следует восстановить добычу до приемлемого уровня, при этом обращая внимание на все тонкости экологических аспектов и с учетом лучших мировых практик. По словам Эдуарда Худайнатова, компания внимательно относится к экосистеме Сахалина и будет руководствоваться принципами самого бережного отношения к экологии острова.