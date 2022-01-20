Дать краба: спасти компанию Глеба Франка от кризиса попытается экс-глава «Пятёрочки» и «Магнита»

Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК) возглавила бывшая руководительница торговых сетей «Пятёрочка» и «Магнит» Ольга Наумова. По оценкам экспертов, она должна решить застарелые проблемы крабового монополиста, однако не факт, что ей это удастся, учитывая отсутствие опыта в рыбопромышленной сфере.

Ольга Наумова приступила к своим обязанностям 18 января. На новой должности ей предстоит расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, выпускаемой новым флотом РРПК. Однако работать ей придётся в непростых условиях: растёт курс доллара, продолжается пандемия коронавируса, а значит, населению не до морских деликатесов. Эксперты говорят и о застарелых проблемах в управлении. Моряки, работающие на судах РРПК, заявляют о том, что им системно не платят зарплату и не соблюдают трудовое законодательство. Кроме того, у компании наблюдаются долги перед банками. В сводном отчёте СПАРК среди негативных факторов для компании указано повышение совокупного долга на 289%, в то время как собственный капитал вырос лишь на 105%. Еще в январе 2020 года стало известно, что РРПК продала несколько своих юридических лиц, которые владеют квотами на ловлю 8,6 тыс. тонн гидробионтов в год. Напомним, что Русская рыбопромышленная компания сменила место прописки с московской на владивостокскую в 2019 году. Тогда гендиректором компании был Фёдор Кирсанов. За три года у компании уже трижды сменился руководитель. Прежним остаётся владелец — Глеб Франк, сын бывшего министра транспорта России и зять известного российского миллиардера Геннадия Тимченко.

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