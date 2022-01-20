Приморская рыба досталась Южной Корее

С начала 2022 года из Приморья вывезено 177 партий рыбы и морепродуктов общим весом 13,8 тыс. тонн в пять стран мира.

В региональном Россельхознадзоре сообщили, что большая часть рыбопродукции (11,7 тыс. тонн) экспортирована в Республику Корея. В Японию отправлено 1, 5 тыс. тонн рыбопродукции, в КНДР — 256 тонн, в Нидерланды 22 тонны. В Китай, который ранее считался основным импортёром рыбопродукции приморских рыбаков, ушло 233 тонны рыбы. Ранее эксперты Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортёров (ВАРПЭ), давали прогноз, согласно которому в 2021 году весь «рыбный» экспорт РФ в Китай составит примерно 259,56 тыс. тонн, что почти на 73% ниже, чем в 2020 году (971,46 тыс. тонн). Президент ВАРПЭ Герман Зверев при этом отметил, что перспектив для возобновления экспорта в КНР в прежнем объёме в 2022 году нет. Напомним, в ноябре 2021 года из-за вспышки коронавируса среди работников одного из рыбоперерабатывающих заводов в Даляне были закрыты все предприятия холодовой цепи города, включая холодильники в порту. Экспорт мороженой рыбы остановлен на неопределенный срок. Наибольшее снижение экспорта пришлось на минтай. — Высокая вероятность, что запрет сохранится до китайского Нового года, то есть до февраля 2022 года, — цитирует президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака пресс-служба ВАРПЭ. С начала 2022 года Главное таможенное управление КНР вводит дополнительные требования по маркировки мороженых продуктов питания, которые могут привести к параличу экспортных поставок в КНР не только мороженой рыбы, но и других замороженных продуктов, включая мясо и птицу, допускает Алексей Буглак.

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