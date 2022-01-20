Продавщиц пян-се во Владивостоке будет не узнать

Но последнее время тележек с красными вывесками стало заметно меньше, и горожане забеспокоились — куда делся привычный перекус?
— В этом году зима особенно холодная, и, поскольку люди работают на улице и не защищены от ветра, было принято решение часть точек не открывать в сильные морозы. Однако, как только станет теплее, мы снова вернемся к прежнему режиму работы, — объяснил предприниматель Алексей Чернов.
Он заявил, что в этом году точки пян-се ждёт не только расширение, но и ребрендинг.
В пресс-службе мэрии уточнили: в схеме размещения НТО (нестационарных торговых объектов) на сегодня значится 24 места торговли пян-се с тележками, а к лету их количество планируется увеличиться ещё на восемь.
— Новые точки продаж пока находятся на согласовании. В предложенном списке есть места в центре города, а также есть предложения с марта по ноябрь организовать торговлю пян-се и на острове Русском, и вблизи туристических объектов, — уточнил начальник управления экономического развития администрации города Александр Вициенко.
Что касается смены имиджа, то сейчас администрация Владивостока совместно с предпринимателями работают над новым внешним видом торговых лотков.
По словам начальника отдела архитектуры и дизайна городской среды управления архитектуры и строительства объектов ВГО Павла Шугурова, фирменный красно-желтый стиль мобильных лотков родился ещё в 90-е годы. Тогда первые палатки для продажи пян-се одному из предпринимателей предоставила компания Coca-Сola. Со временем логотип популярного напитка был убран, но стиль остался прежним.
Павел Шугуров уточнил, что по пожеланию предпринимателей красно-желтый цвет останется фирменным, но в логотип добавились восходящее солнце и новые шрифты. Сменится и униформа у продавцов, теперь она будет оранжевого цвета.
Кроме того, лотки будут усовершенствованы — в будущем у них появится конструкция, защищающая продавцов от ветра.