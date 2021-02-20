Приморскому бизнесу предлагают крупные гранты и налоговые льготы

Приморскому бизнесу предлагают крупные гранты и налоговые льготы

Сегодня, 13:30БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
В 2021 году более 200 приморских компаний могут получить статус социального предприятия. При получении статуса, компании могут получить гранты, размером в полмиллиона рублей, сниженные налоговые ставки до 1% и другие преференции, сообщили в правительстве региона.

Минэкономразвития Приморского края вместе с Центром инноваций социальной сферы начали формировать списки соцпредприятий региона в 2021 году. Эти данные внесут в единый реестр малого и среднего бизнеса, который сформируют на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Отметка «социальное предприятие» появится на сайте после 5 июля 2021 года.

Глава Центра инноваций социальной сферы Ольга Кудинова сообщила, что по результатам 2020 года в реестр социальных предприятий вступили 74 компании — все они получили бесплатные услуги центра «Мой бизнес» по брендированию.

В текущем году планируется включить в список около 200 компаний — они смогут претендовать на грант в 500 тысяч рублей.

«Средства гранта имеют целевое назначение и могут быть направлены на аренду или ремонт нежилого помещения, мебели, техники, присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и оплату коммунальных платежей. Сферы использования могут быть расширены», — отметила Кудинова.

Чтобы получить гранты, нужно подать документы на получение социального статуса и пройти акселератор «Бизнес от сердца». Обучающий курс — это месяц интенсива, который включает четыре очные встречи и несколько занятий в онлайн-формате.

Куратором акселератора выступит сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, член конкурсной комиссии конкурса «Лучший социальный проект года» Александр Беляев.

Реестр будет создан на основе четырех критериев социального предпринимательства. С ними можно ознакомиться на сайте Центра инноваций социальной сферы.

Среди них компании и ИП, работающие в сфере поддержки материнства и детства, образования (частные детские сады и школы, кружки), отдыха и оздоровления детей (детские лагеря, санатории, медцентры), социальной адаптации (психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь уязвимым слоям населения), культурно-просветительской деятельности (частные музеи, театры, библиотеки, творческие мастерские), издания печатной продукции по тематике образования, науки и культуры, а также те, которые осуществляют иную деятельность, направленную на решение социальных проблем общества.

Кроме того, в реестр входят предприятия, предоставляющие рабочие места людям с ограниченными возможностями, выпускникам детских домов, многодетным и одиноким родителям и другим уязвимым слоям населения, или которые производят товары и услуги для этих категорий граждан, помогают в их реализации.

«Предприниматели могут дополнить пакет документов развернутыми сведениями о характере своей деятельности, приложив отчет о социальном воздействии», — отметили специалисты.

Отправить документы можно:

— по почте в министерство экономического развития Приморского края по адресу: Владивосток, улица Светланская, 22, телефон: 8 (42-32) 20-92-34;

— по почте или подать лично в Центр инноваций социальной сферы (центр «Мой бизнес») по адресу: Владивосток, улица Тигровая, 7, офис 603, телефон: 8 (42-32) 79-59-09.

— на электронную почту: cisspk@cpp25.ru, параллельно направив оригинал пакета документов по почте (заявки без досылки оригиналов рассматриваться не будут).

Заявку рассмотрят в течение месяца — за это время специалисты проверят полноту и достоверность предоставленных сведений. Решение о присвоении статуса социального предприятия или об отказе примет комиссия при министерстве экономического развития Приморского края.

Отказ предоставляют в трёх случаях: если предприниматель предоставил не полный пакет документов, если в них обнаружены несоответствия или если нарушены сроки подачи документов.

Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

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Приморский край
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