Резидент Свободного порта Владивосток будет экспортировать продукцию в США

Резидент Свободного порта Владивосток будет экспортировать продукцию в США

Сегодня, 09:39БизнесФото: erdc.ruНа новом производстве трудоустроят более полусотни человек
Компания «И Сэнь» открыла деревоперерабатывающую фабрику полного производственного цикла в статусе резидента свободного порта Владивосток. Предприятие, расположенное в городе Уссурийске Приморского края, изготавливает березовый мебельный щит из круглого леса, сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

«Для организации производства мы закупили 16 единиц станков и оборудования для глубокой переработки дерева и производства березового мебельного щита. Данный продукт является востребованным и применяется во многих сферах за счет легкости, сочетаемости с различными материалами и приемлемой стоимости. Кроме того, изделия из березы обладают уникальными антибактериальными свойствами. После выхода на запланированную мощность производства мы рассчитываем перерабатывать 4,8 тысячи кубометров древесины в год, при этом объем выпуска готовой продукции составит 1,3 тысячи кубометров. Все отходы производства перерабатываются в топливные гранулы», — сообщил Игорь Валуев, заместитель генерального директора ООО «И Сэнь».

Как сообщается, мебельные щиты различных размеров, в соответствии с параметрами заказчиков, экспортируются в Соединенные Штаты Америки, где используются в строительстве, производстве мебели, отделочных материалов и предметов декора.

На фабрике создано 37 рабочих мест, в ходе дальнейшего развития производства на работу будет принято еще 53 человека. По словам Игоря Валуева, статус резидента свободного порта Владивосток позволил воспользоваться широким спектром налоговых льгот и преференций. Особенно важны оказались нулевые налоги на прибыль и землю в течение пяти и трех лет, соответственно, а также сниженные до 7,6% страховые взносы.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестор вложил в реализацию проекта более 11 млн рублей.

Сюжеты:
Приморье
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