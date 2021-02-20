Восточная верфь ускорит сроки сдачи краболовов

Восточная верфь ускорит сроки сдачи краболовов

Сегодня, 08:30БизнесФото: "Восточная верфь"Ускорить постройку планируется за счёт дополнительных специалистов
Восточная верфь планирует завершить строительство первого дальневосточного краболова «Охотск» в мае–июне 2021 года. Ранее сдать судно планировалось в сентябре. Также с мая 2022 на ноябрь 2021 года перенесена сдача второго краболова.

Ускорить постройку планируется за счёт привлечения на краболовы дополнительных специалистов. Сегодня среднесписочная численность предприятия составляет порядка 1000 человек. В пике работ над заказами в этом году её планируется увеличить на 20 и более процентов.

Для этого Восточная верфь приняла участие в ярмарке вакансий для сотрудников владивостокского филиала АО «Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Фёдорова» на базе завода «Радиоприбор». Мероприятие состоялось 16 февраля 2021 года.

Предприятие готово принимать в штат как производственных и инженерно-технических работников, например, сварщиков, трубопроводчиков, электромонтажников, так и сотрудников подразделений поддержки и обеспечения производства: программистов и специалистов технической поддержки, кадровиков, бухгалтеров и экономистов.

— Конечно, профиль судостроительных предприятий значительно отличается от тех работ, которые выполняли сотрудники «Радиоприбора», — отмечает Лана Абрамович, директор департамента управления персоналом АО «Восточная верфь». — Тем не менее наличие на территории нашего предприятия учебно-сварочного центра ВГУЭС упрощает процесс переобучения специалистов. Один-два месяца обучения позволяют «заточить» работника под необходимые нам операции.

Средняя заработная плата на предприятии составляет 83,9 тысячи рублей. Производственные рабочие при этом могут рассчитывать на зарплаты до 100-110 рублей в месяц. Потенциальным плюсом для работников «Радиоприбора» в трудоустройстве на Восточной верфи может стать близость нового места работы к старому: оно также расположено во Владивостоке и между предприятиями всего 2 остановки общественного транспорта.

В портфеле «Восточной верфи» находятся 5 краболовных судов проектов 03141 и 03140 для добычи живого краба и производства готовой продукции соответственно. Четыре судна будут переданы группе компаний Сигма Марин Технолоджи: по два краболова для ООО «Север» и ООО «Дальневосточное побережье». Ещё одно судно строится по заказу компании-резидента СПВ ООО «Восход».

Отмечается, что в 2021 году после успешного освоения предприятием краболовного проекта планируется подписание контракта на строительство ярусоловов.

Сюжеты:
Приморье
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