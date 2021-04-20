Визит Ильи Шестакова в Приморье стал «урожайным» на заявления

Во-первых, руководитель Федерального агентства по рыболовству озвучил свое мнение о программе «Квоты в обмен на инвестиции» и действиях китайских властей.
По словам руководителя ведомства, широко анонсированная программа развития дальневосточного рыболовства с привлечением заказов на отечественные судоверфи идет достаточно тяжело. Постройка заводов на территории Приморья пока происходит только в надеждах руководителя Росрыболовства.
«Второй этап реализации программы для Дальнего Востока важен, потому что будут построены новые перерабатывающие заводы, в том числе, я надеюсь, и в Приморском крае. Законодательный механизм начнет реализовываться с 2023 года. Внедрение довольно сложно идет», — сказал Илья Шестаков.
Стоит отметить, что на данный момент программа «Квоты в обмен на инвестиции» подразумевает строительство 90 единиц новых объектов — судов и перерабатывающих заводов. Какое-то количество будет построено на территории Приморского края. В рамках этого же вопроса поднялась тема рынков сбыта и Илья Шестаков поделился своим мнением о закрытии китайских границ для российской рыбы.
«Сейчас открыта возможность перевалки через контейнерные поставки, но невозможна перевалка навалом. Вопрос, конечно, очень сложный для рыбаков и мы вместе с ними ищем другие пути поставок через Японию и Корею, минуя порты Китая. Я думаю, что мы продолжим с китайскими коллегами использование перевалки навалом и возобновим работу традиционной комиссии по рыболовству между Россией и КНР. На данный момент мы отказываемся проводить комиссию, пока китайская сторона в рамках этой комиссии не взяла в проработку наши вопросы», — отметил глава Росрыболовства.
Впрочем, проблема закрытых китайских портов постепенно теряет актуальность, но приморская рыба не попадет на столы жителей края, теперь ею будут питаться европейцы. По словам Шестакова, предприятия, которые строят заводы в обмен на инвестиции, свою продукцию направляют прямиком в Европу.
А еще глава Росрыболовства порадовал новостью о федеральных инвестициях на строительство холодильных мощностей в крупнейших портах Приморья. Новые холодильники позволят качественно изменить работу с рыбной продукцией в регионе.
Оценивая сегодняшнюю базу холодильных складов края, Илья Шестаков назвал её состояние сложным, хотя и удовлетворительным. Главное же, подчеркнул глава Росрыболовства, — холодильников просто не хватает.
«Технологии позволяют по-другому с рыбной продукцией работать. Поэтому мы будем инвестиционно стимулировать строительство подпортовых холодильных мощностей. И надеемся реализовать в ближайшие три-четыре года проект на Назимова, связанный со строительством больших холодильных мощностей, в том числе с перспективой биржевой торговли», — сказал Илья Шестаков.
Кстати, не прошел Илья Шестаков и мимо темы о крабовых аукционах. Глава Росрыболовства отметил, что скоро будет объявлен аукцион по сниженным ценам — причём следует ожидать снижения цены на 10%. О проведении аукциона будет объявлено уже в ближайшее время.
Юрий РОГОВ.