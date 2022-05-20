Вера Щербина: это хороший пример для бизнеса

Отметим, этот проект ещё в 2020 году был признан одним из лучших на региональном конкурсе для инновационных предпринимателей «Приморский старт». Предприятие получило грант в размере 2 млн рублей из бюджета на выполнение необходимых исследований и разработок, в том числе на создание прототипа инвалидной коляски из композитных материалов и матриц для серийного производства.
В прошлом году компания выиграла ещё один грант — 50 млн рублей на запуск серийного производства. К концу текущего года здесь должны создать не менее 50 изделий — кресел-колясок с ручным приводом: комнатных, прогулочных, активного типа и детских, а также организовать не менее 100 новых рабочих мест. Ожидается, что объём налоговых поступлений в госказну к этому времени составит 14,5 млн рублей.
Мощности производства позволяют выпускать до 5 тыс. колясок ежегодно. Инновационные методы производства позволяют довести вес каждого изделия до 3,5-4,5 кг вместе с рамой. Это значительно облегчит жизнь многим людям с инвалидностью.
Недавно председатель правительства Приморья Вера Щербина посетила производственный цех предприятия «Русский карбон». Она отметила, что на средства гранта закуплено современное оборудование.
— «Русский карбон» — один из самых активных участников регионального конкурса «Приморский старт», — заметила Вера Щербина. — Запуск новой линии по выпуску сверхлёгких электрических инвалидных колясок намечен на текущий год. Предприятие столкнулось с трудностями в поставках комплектующих, расходных материалов. Но предприниматели быстро сориентировались и уже разрабатывают проекты по производству деталей, которые ранее хотели покупать.
Глава правительства Приморья, отметила: то, что предприниматели не растерялись, оперативно нашли выход — это хороший пример для бизнеса.
— Мы, со стороны правительства Приморского края, продолжаем курировать этот проект. Губернатор Олег Кожемяко лично следит, как развивается производство. Будем продолжать оказывать всяческую помощь. А интерес к нему со стороны потенциальных партнеров и покупателей, в том числе из-за рубежа, уже очевиден, — подчеркнула Вера Щербина.
Ранее, как сообщал «ЗР» председатель правительства Приморья посетила фармацевтический завод в Уссурийске «Ист-Фарм». Компания планирует строительство нового цеха по производству препаратов внутривенного питания, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Например, планируется сделать отдельную линию по выпуску короткодействующего средства общей анестезии — пропофола. Новые мощности будут запущены во второй половине следующего года. Вера Щербина рассказала, что с руководством предприятия в обсуждались вопросы развития завода, возможности использования мер господдержки, как федерального, так и регионального уровня.