Вера Щербина: это хороший пример для бизнеса

В прошлом году компания выиграла ещё один грант — 50 млн рублей на запуск серийного производства. К концу текущего года здесь должны создать не менее 50 изделий — кресел-колясок с ручным приводом: комнатных, прогулочных, активного типа и детских, а также организовать не менее 100 новых рабочих мест. Ожидается, что объём налоговых поступлений в госказну к этому времени составит 14,5 млн рублей.