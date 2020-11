Азартные инвестиции

Интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) «Приморье» за годы своей работы уже стала одной из визитных карточек региона. Ее появление обеспечило региону дополнительные рабочие места, туристический поток и налоговую базу. ИРКЗ три года подряд была номинирована в международной премии World Travel Awards, а в 2018 году получила «Туристический Оскар» и была признана лучшим российским курортом. На данный момент в «Приморье» уже работает гостиничный комплекс с казино «Tigre de Cristal» и активно ведется строительство и подготовка к реализации новых проектов, сообщает газета «Золотой Рог». Интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. Концепция ИРКЗ предполагает не только строительство казино и гостиниц, но и широкий набор развлекательных объектов для неазартной аудитории. Таким образом, «Приморье» сможет стать крупнейшей туристической достопримечательностью Дальнего Востока. Первым объектом курорта стал комплекс Tigre de Cristal, который является неотъемлемой составляющей развлекательной индустрии в России. Комплекс включает в себя не только казино, но и пятизвездочный отель с современными номерами и люксовыми апартаментами, рестораны авторской и паназиатской кухни, тематические бары. В прошлом году Tigre de Cristal стал победителем международной премии World Travel Awards-2018 (WTA) в категории «Ведущий Российский Курорт 2018», а это значит, что первый объект ИРКЗ уже становится одним из основных объектов, привлекающих туристов в регион. Напомним, игорная зона «Приморье» начала работу в 2015 году, когда был открыт гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal. Ежегодно его посещает около 350 тысяч человек, треть из которых составляют игроки из КНР и Республики Корея. Проект был реализован при участии известного игорного инвестора - компании Melco International Inc. Общая сумма инвестиций в первый объект составила около 220 миллионов долларов США. «Для наших гостей из северо-восточной Азии визит в комплекс является обязательным в рамках развлекательной программы посещения Приморского края. Для нас очень важно, что мы обладаем таким эксклюзивным ресурсом. Также мы приветствуем инициативу наших инвесторов развивать неигровой сектор, это заставляет с оптимизмом смотреть в будущее», – отмечает директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ. Вторая стадия на подходе На сегодняшний день в бухте Муравьиная ведется строительство объектов второй фазы игорной зоны «Приморье». Как сообщила АО «Корпорация развития Приморского края», в 2020 году здесь заработают еще два масштабных развлекательных объекта: будет завершено строительство первой стадии гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok и казино Shambala. По подсчетам корпорации, за счет работы двух новых объектов количество туристов в игорной зоне увеличится до 1,2 миллиона человек в год. Ежегодная сумма налоговых поступлений в бюджет региона составит около полумиллиарда рублей. Будет создано более 1000 рабочих мест. Компания «Шамбала» стала первым полноценно российским инвестором-резидентом ИРКЗ «Приморье» и сегодня представляет самый быстроразвивающийся проект российской компании. Год назад инвестор игорной зоны «Азов-Сити» (расположенна в Щербиновском районе Краснодарского края) по итогам аукциона получил право на аренду двух свободных земельных участков в ИРКЗ «Приморье» общей площадью 13,78 га. Согласно условиям торгов, арендатор должен инвестировать в строительство гостинично-развлекательного комплекса не менее 8 млрд рублей. Инвестор заявил о создании комплекса, который будет включать в себя не менее 270 гостиничных номеров, а также не менее 500 игровых автоматов и 50 игровых столов. Согласно установленным в Приморском крае налоговым ставкам на игорный бизнес, объект компании «Шамбала» будет приносить в бюджет региона более 120 млн рублей ежегодно, без учета других налоговых отчислений. В свою очередь, Naga Vladivostok (строительство которого курирует один из общепризнанных лидеров азиатской игорной индустрии компания Naga Corp Ltd.) на первом этапе представит четырехзвездочный гостиничный комплекс на 11 этажей с 279 номерами разного класса, казино и многоцелевым концертным залом. Всего предусмотрено три этапа строительства, а общий объем инвестиций составит 350 миллионов долларов США. Сплошные VIP и SPA В 2021 году планируется запуск еще одного гостинично-развлекательного комплекса – Imperial – компании «Даймонд Форчун» и японского соинвестора - компании Simple Create Co. Ltd. Это уже существующий проект компании, ранее известный как Selena. Первая фаза комплекса включает отель с четырьмя категориями номеров и казино. Помимо этого, комплекс будет включать в себя ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской, японской и итальянской кухнями, ночной клуб площадью более 1500 квадратных метров, SPA-зону площадью более 1000 «квадратов» с 25-метровым бассейном и двумя VIP-зонами, торговые площади с магазинами брендов премиум-сегмента. Площадь развлекательного комплекса позволит проводить мероприятия для жителей и гостей Приморского края – зрелищные спортивные соревнования, концерты популярных артистов. Как отмечают эксперты, курорт «Приморье» в будущем способен привлекать большое количество туристов, благодаря транспортной доступности и растущему интересу к региону со стороны жителей стран АТР. К моменту реализации четырех объектов, прогнозируемая ежегодная посещаемость объектов ИРК будет составлять не менее 8 миллионов человек. Также, с момента выхода проекта на полную мощность общая сумма консолидированного налога составит более 8 миллиардов рублей ежегодно, из которых налоговые поступления от игорного бизнеса в бюджет Приморского края – почти 3 миллиарда рублей. Проект сгенерирует не менее 20 тысяч рабочих мест, в связи с чем в планах – создание единого кадрового центра для объектов курорта и строительство жилья для работающего персонала. Проекты ИРКЗ становятся примером успешной интеграции профессиональных практик мировой индустрии туризма и гостеприимства. Интегрированная развлекательная курортная зона рассчитана на создание объектов развлекательной инфраструктуры, необходимых для полноценного отдыха. Планируется создание гольф-поля, парка аттракционов, аквапарка и других развлекательных мест, чтобы сделать Приморье еще более туристически привлекательным местом, как для иностранцев, так и для жителей всей России. Объединили в кластер В прошлом году путем объединения гостинично-развлекательного комплекса «Теплое море» и интегрированного развлекательного курорта «Приморье» был сформирован одноименный туристский кластер. Кластерный подход предполагает комплексное развитие территории: создание туристической инфраструктуры, обустройство современных пропускных пунктов, строительство качественных гостиниц, разработку новых экскурсионных маршрутов. Туристский кластер «Приморье» включен в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы», что позволит обеспечить софинансирование из средств федерального бюджета на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры. Досье "Золотого Рога": Развитие ИРКЗ является ключевым элементом государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021гг. «Приморье» является крупнейшим туристским проектом на Дальнем Востоке России и обещает стать одним из главных мест притяжения туристов регионов «Восточного кольца России». «На реализацию кластера «Приморье» и создание объектов инфраструктуры до 2025 года выделено 3,1 млрд рублей в рамках ФЦП. Лимит этого года - 350 млн рублей, которые будут выделены на создание транспортной инфраструктуры, - рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков. На фото: К моменту реализации четырех объектов прогнозируемая ежегодная посещаемость объектов ИРК будет составлять не менее 8 миллионов человек. Особый упор - на туристов из стран АТР. Фото автора Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.