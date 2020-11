Не так быстро, как хотелось бы

Сроки завершения строительства сетей канализации во Владивостоке зависят от объемов финансирования

Сроки завершения строительства сетей канализации во Владивостоке зависят от объемов финансирования В середине августа на мысе Бурном во Владивостоке «Приморский водоканал» завершил работы по запуску новой канализационной насосной станции (КНС). Эта станция строилась еще в период подготовки к саммиту АТЭС-2012, но впоследствии была законсервирована. Достроить и запустить ее решили только сейчас, по мере заведения коллекторов в единую систему. Пожалуй, этот пример наиболее ярко иллюстрирует ситуацию с достройкой одного из основных инфраструктурных объектов столицы Приморья, который должен был быть полностью готов еще в 2012 году. Для полной реализации планов ввода в строй всех объектов водоотведения и очистных сооружений необходим значительный объем финансирования, а также согласование вопросов их строительства с хозяйствующими субъектами в различных районах Владивостока. Что удалось построить Строительство новой системы водоотведения началось во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Программа «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» предусматривала создание комплекса очистных сооружений, состоящего из трех планировочных районов – Центрального, Южного и Северного. Старт реализации этих мероприятий был дан в мае 2009 года. Первоначально планировалось завершить работы в 2012 году, однако впоследствии эти сроки неоднократно переносились. На сегодняшний день во Владивостоке функционируют три комплекса очистных сооружений открытого типа: «Северные» на Де-Фризе, «Центральные» в районе БАМа, «Южные» в районе улицы Фадеева. Работают также очистные сооружения закрытого типа на острове Русском. Все комплексы очистных сооружений полностью достроены и функционируют в штатном порядке, что подтверждается регулярными проверками контролирующих органов. В результате реконструкции очистных сооружений Северного планировочного района, строительства очистных сооружений Южного и Восточного планировочных районов, полностью прекращен сброс сточных вод в Первую Речку, Вторую Речку и реку Саперка, значительно сокращен сброс сточных вод в бухту Золотой Рог. К лету 2017 года во Владивостоке было реконструировано 67,5 км канализационных коллекторов, что составляло 87% от необходимого для завершения реконструкции системы канализации. Ранее на очистные «Центральные» было переключено два самых крупных выпуска в бухту Золотой Рог, расположенных в районе Морского вокзала и Корабельной набережной, формирующие более 75% сброса в бухту. Добавим, что часть работ по реконструкции системы канализации Владивостока выполнялась в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Кроме того, осенью 2018 года, «Примводоканал» усовершенствовал технологии очистки стоков, применяемые в краевом центре. Изначально, в 2012 году, в основу технологии была положена биоочистка сточных вод, представляющая собой очистку стоков в так называемых аэротенках. В процессе эксплуатации сооружений были выявлены недоработки: не всегда получалось достигнуть нормативов качества сточных вод на выходе с очистных сооружений, например, по фосфорам. Также выяснилось, что за время эксплуатации комплекса состав сточной воды сильно изменился по сравнению с проектным. Поэтому в 2018 году блоки биоочистки освободили от накопившихся песка и взвесей, которых за несколько лет собралось около 10 тонн. Новые технологии позволили оптимизировать процесс очистки стоков и добиться улучшения показателей, а также убрать неприятный запах стоков. Начиная с 2009 года, на строительство очистных сооружений и сетей канализации во Владивостоке израсходовано 10,8 млрд рублей. Построенные и введенные в строй объекты позволили существенно улучшить ситуацию с очисткой сточных вод. К весне 2019 года на очистные сооружения направлялось до 115 тысяч кубометров стоков в сутки, что составляет около 82% от их общего объема. Что осталось построить В апреле 2019 года ход завершения строительства и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения во Владивостоке обсуждали в стенах Законодательного Собрания Приморского края. Генеральный директор КГУП «Приморский водоканал» Сергей БЕЛЫЙ рассказал о перспективах ввода в эксплуатацию очистных сооружений на полную рабочую мощность. Руководитель КГУП напомнил, что в настоящее время завершены и приняты работы по строительству станций очистки сточных вод Центрального, Южного и Северного планировочных районов, однако пока эти объекты так и не заработали в полную силу. На Северных очистных сооружениях это происходит по причине нехватки объема канализационных стоков. Несмотря на то, что к станции подключены все запланированные объекты, сегодня сюда поступает только 15 тысяч кубометров неочищенных вод, или менее трети от проектной мощности. При этом руководство «Примводоканала» рассчитывает, что с развитием ТОР «Надеждинская» и вводом в строй новых предприятий эта проблема будет решена. Загрузить на полную мощность станции очистки Центрального и Южного планировочных районов, каждая из которых способна очищать до 160 тысяч кубометров, не позволяет отсутствие необходимой инфраструктуры: сетей водоотведения и канализационно-насосных станций. К Центральным очистным, принимающим сейчас до 90 тысяч кубометров, осталось подключить только участки «Камская» и «Овощебаза», а также собрать загрязненные воды с Эгершельда. Уже упомянутая станция «Мыс Бурный», рассчитанная на прием 800 кубометров канализационных стоков в час, как раз и будет перехватывать и направлять на Центральные очистные сооружения стоки хозяйственно-бытовой канализации части Эгершельда. Стоки напором поступают с канализационной станции в районе «Семи футов» и далее по коллектору подаются на станцию в районе Батарейной, а затем по сети – на очистные сооружения Центрального района. В Южном районе, где в настоящее время на очистные заведено всего 15 тысяч кубометров стоков, предстоит выполнить гораздо больший объем работ, подключив к очистным практически весь полуостров Чуркин и район улицы Луговой. Для завершения программы здесь необходимо проложить более 6,7 км трубопровода и сдать в эксплуатацию 15 канализационно-насосных станций, причем пять из них – построить с нуля. Этим летом силами КГУП были проведены работы по переключению выпусков, которые выходят в реку Объяснения в районе ул. Борисенко, 21. Эти стоки теперь будут поступать на канализационные насосные станции №15 и №32, которые далее качают на очистные сооружения Южного планировочного района. Ранее, в 2019 году, работниками предприятия было перекрыто два других выпуска в реку Объяснения. Добавим, что в целом район улицы Борисенко является одним из наиболее проблемных для завершения работ по заведению стоков на южные очистные. Здесь магистральный коллектор был проложен под трамвайными путями, и теперь для его ремонта, скорее всего, придется демонтировать рельсы. Но, как неоднократно подчеркивалось на совещании по вопросам достройки системы канализации во Владивостоке, по завершении необходимых мероприятий трамвай должен продолжить свою работу. Нужны деньги и решения Предыдущий генеральный директор «Примводоканала» Олег ТЕРЛЕЕВ обозначал в качестве срока завершения мероприятий по полному переключению канализационных стоков в акватории Владивостока на очистные сооружения конец 2020 года. Но с оговоркой – при достаточном уровне финансирования. На заключительном этапе предстоит переключить на очистные стоки на Чуркине и на Луговой, а также в 64-ом и 71-ом микрорайонах. Между тем, главная проблема, которая не позволяет «Примводоканалу» оперативно справиться с задачей по возведению недостающих объектов системы водоотведения, - это как раз нехватка средств. Для окончания строительства комплекса очистных сооружений требуется не менее 925 млн рублей. При этом ситуация осложняется тяжелым финансовым положением, в котором оказалось коммунальное предприятие. По итогам 2018 года КГУП показал убыток в размере 188 млн рублей, в то время как задолженность потребителей перед ним составила свыше 1 млрд рублей. Выступление руководителя коммунального предприятия вызвало у парламентариев много вопросов. При этом депутатов интересовала не только ситуация со строительством и вводом в эксплуатацию конкретных объектов системы водоотведения, речь шла об усилении работы по взысканию долгов и необходимости комплексного подхода к решению стоящих перед предприятием задач. КРОМЕ ТОГО Запруды бюрократии Запуск очистных сооружений на полную мощность требует решения земельных вопросов и получения разрешений на строительство. Поэтому выход из сложившейся ситуации руководство КГУП «Приморский водоканал» видит в сдаче объекта по частям. - Мое предложение состоит в том, чтобы разделить оставшиеся объекты на три – четыре небольших проекта, произвести их корректировку, пройти экспертизу, получить все необходимые разрешения, а затем приступить к строительству. Ориентировочно, на проведение всех этих мероприятий, а значит и на то, чтобы полностью переключить оставшиеся неочищенные стоки на очистные сооружения, уйдет около четырех лет, – поделился своим мнением с депутатами ЗС ПК генеральный директор КГУП «Приморский водоканал» Сергей Белый. На фото: Благодаря саммиту АТЭС-2012 Владивосток был буквально в одном шаге, чтобы запустить в городе современную систему очистки канализационных стоков. Но практически сразу после саммита многие стройки были заморожены. Увы, такая роскошь, как очистные, оказалась не по силам относительно небольшому провинциальному городу… Фото автора Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter