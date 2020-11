Отсрочка, позволившая избежать ошибок

Переход края к новой схеме обращения с ТКО не должен привести к росту платы за услуги ЖКХ в целом

Проходящая в крае реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) требует четкого взаимодействия между органами власти, управляющими компаниями и населением. То же самое можно сказать и о подготовке коммунального комплекса края к отопительному сезону, который является лучшим критерием оценки работы власти на местах. О том, как идет подготовка к зиме и к переходу на новую схему работы с ТКО, в интервью деловой газете «Золотой Рог» рассказала вице-губернатор Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО. - Как происходит подготовка к переходу Приморского края на новый стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)? - Приморский край относится к числу регионов, которые переходят на новую схему обращения с ТКО не с января 2019 года – такую возможность нам дало федеральное законодательство. Регион воспользовался предоставленной отсрочкой для того, чтобы не только выполнить организационные меры, но и проработать инфраструктурные решения. Ведь в других регионах поспешный переход к новой системе обращения с ТКО выявил неготовность управляющих компаний и населения к тому, что определенные объемы мусора должны концентрироваться на определенных инфраструктурных объектах. Руководство Приморского края, проанализировав опыт других субъектов, провело конкурс по определению единого оператора по обращению с ТКО. Им стала краевая организация, обладающая необходимым имущественным комплексом, который позволит осуществлять оборот ТКО от контейнерной площадки до захоронения мусора на полигоне. Важно, что все решения, принимаемые региональным оператором, будут согласовываться с краевыми властями. На сегодня есть понимание того, какие объекты должны быть построены для сортировки и утилизации мусора, какая сумма требуется для реализации намеченных мероприятий. Добавлю, что не все многоквартирные дома правильно оборудованы контейнерными площадками. Есть муниципалитеты, где существует дефицит контейнеров для мусора – всего по краю необходимо установить около 12 тысяч штук. Предусмотрена федеральная поддержка для приобретения дополнительных контейнеров. - В первую очередь, население волнует вопрос стоимости услуг регионального оператора. Как будет формироваться тариф? - Рост тарифа для граждан, который превысит установленный индекс, недопустим. Сейчас мы проводим аналитику, чтобы видеть сколько платят жители каждого муниципального образования Приморья за вывоз и утилизацию твердых отходов. Есть муниципальные образования, где УК в квитанциях прописаны эти расходы, есть УК, которые не отражают в квитанции сумму на эти цели. И здесь, конечно, необходима детальная проработка всей калькуляции услуг по содержанию жилья. В некоторых регионах после перехода к новой системе обращения с ТКО управляющие организации не поменяли размер платы за содержание жилья. При том, что услугу по вывозу и утилизации мусора они с января 2019 года оказывать перестали. А граждане, получив дополнительную квитанцию за вывоз мусора, фактически стали оплачивать данную услугу дважды. В настоящее время УК заключают договоры с вывозящей мусор организацией, при этом цена договора не регулируется государством. Когда приступит к работе региональный оператор, все физические и юридические лица, начиная с февраля 2020 года, начнут получать квитанцию за вывоз и утилизацию коммунальных отходов. Стоимость этой услуги будет исчисляться, исходя из норматива по вывозу твердых отходов, дифференцированного по разным группам потребителей, и стоимости услуг регионального оператора. - Где гарантия того, что в Приморье управляющие организации снизят размер платежа за содержание жилья после появления нового коммунального платежа? - Мы понимаем, что с управляющими организациями необходимо проводить серьезную работу в этом направлении. И такой работой мы уже занимаемся. Вопрос прорабатывается с каждой УК. Конечно, платеж за содержание жилья может быть сохранен на нынешнем уровне и в 2020 году. Но для этого необходимо, чтобы собственники и УК договорились, как будут использоваться высвободившиеся средства, которые управляющая организация ранее тратила на вывоз и утилизацию ТКО. Это могут быть новые услуги – например, охрана или видеонаблюдение в местах общего пользования, или дополнительное благоустройство. Законодательством это не запрещено. Но подобные решения не должны нарушать права жителей! - Какие последствия ждут те УК, которые откажутся сделать это добровольно? - Все УК оповещены о том, что с 1 января 2020 года они должны исключить услугу по вывозу ТКО из своего тарифа. Просто ничего не сделать они не смогут. Нарушителям будет вынесено предписание со стороны Государственной жилищной инспекции; кроме того, для УК предусмотрен штраф в размере до 250 тысяч рублей. За данной ситуацией будем следить не только мы, но и прокуратура. - Будут ли квитанции по вывозу мусора приходить отдельно от остальных? - Вопросы, связанные с печатью и доставкой квитанций, прорабатываются в настоящее время. В Приморском крае практически нигде нет единой квитанции, где были бы отражены все платежи в адрес ресурсоснабжающих организаций. Поэтому, скорее всего, речь будет идти об отдельной квитанции. Мы планируем сделать так, чтобы расходы на печать, доставку квитанций и сбор платежей не ложились на население. Организация, которая будет оказывать региональному оператору данные услуги, будет определена осенью, после проведения необходимых конкурсных процедур. - Через два месяца в северных муниципалитетах Приморья стартует очередной отопительный сезон. Как обстоят дела с подготовкой к зиме в Приморском крае? - В сентябре должна завершиться паспортизация жилья – 100% МКД в Приморье должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. А к 15 ноября паспорта готовности от Ростехнадзора должны получить все муниципальные образования. На данный момент готовность жилого фонда к зиме составляет более 60%, но считать этот показатель удовлетворительным нельзя. Потому что можно прекрасно подготовить к зиме ресурсоснабжающие организации и сети, накопить топливо, но если не будет готов жилищный фонд, качественного теплоснабжения в квартирах не будет. Еженедельно, по вторникам, мы проводим селекторное совещание с главами муниципалитетов, где рассматриваем все проблемные вопросы. Будем и дальше активно взаимодействовать с органами местного самоуправления, чтобы они выполняли возложенные на них задачи. По итогам прошлого года единственным муниципалитетом, не готовым к зиме, был Большой Камень. Там были проблемы с накоплением топлива и отсутствием необходимых мощностей для отопления потребителей. Поэтому сейчас к этому городу особое внимание, мы оказываем всемерную поддержку муниципалитету, чтобы не допустить повторения прошлогодних проблем. Достигнута договоренность с заводом «Звезда», котельная которого будет включена в общую схему теплоснабжения города. Это позволит в период пиковых нагрузок избежать рисков недостатка мощностей центральной городской котельной. - Согласно утвержденной структуре органов исполнительной власти Приморья после 1 января 2020 года, сохранится Государственная жилищная инспекция Приморского края. Изменятся ли ее функции в связи с переходом от администрации к правительству? - ГЖИ – это контрольно-надзорный орган, на который возложены государственные полномочия по контролю за деятельностью всех хозяйствующих субъектов по управлению многоквартирными домами, содержанию общедомового имущества. С недавних пор Инспекция дополнительно занимается лицензионным контролем за управляющими организациями. ГЖИ сильнее других органов власти погружена в проблематику содержания жилья, управления общедомовым имуществом. Она также должна заниматься профилактическими мероприятиями, предотвращая нарушения прав граждан в сфере ЖКХ. И, конечно, инспекция – это первый помощник жителей, которые не всегда знают, куда обращаться со своими проблемами. Задача органов власти – это повышение качества жизни населения Приморского края, и качество жилья и жилищно-коммунальных услуг – важная составляющая. У ГЖИ есть территориальные подразделения, которые занимаются надзорной деятельностью на местах. Хорошо, что в инспекцию пришли новые люди, новый опытный руководитель. В правительстве Приморского края будет работать обновленный состав Жилинспекции. Надеюсь, это пойдет только на пользу нашим жителям. ВОПРОС РЕБРОМ - Создан ли необходимый запас топлива для уверенного прохождения отопительного периода 2019-2020 годов? - Привозной мазут все еще занимает значительную долю в топливном балансе Приморского края. Его стоимость, как правило, растет к концу лета, когда все начинают активно закупать топливо. Поэтому мы, имея опыт, приобрели необходимое количество нефтепродуктов заранее – в июне. Сегодня они уже поставляются в Приморский край, запасено более 100% от норматива. К началу отопительного сезона планируем сформировать запас более чем в 110% от норматива. Что касается угля, то его поставляет местная компания – «Приморск- уголь». Все необходимые договоры с ним заключены, организационные моменты решаем совместно. Стратегическая задача, которую мы решаем совместными усилиями – замена привозных сибирских углей на наши, приморские. Многие котельные в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы уже переоборудованы на работу именно на приморских углях, и это никак не повлияло на качество услуги теплоснабжения. На фото: Вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко: «Рост тарифа по вывозу ТБО для граждан, который превысит установленный индекс, недопустим». Фото автора Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

