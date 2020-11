Поддержат рублем и советом

Сотрудничество с федеральным Фондом ЖКХ позволяет Приморью решать острые проблемы в жилищной сфере

Сотрудничество с федеральным Фондом ЖКХ позволяет Приморью решать острые проблемы в жилищной сфере Как правило, состояние объектов ЖКХ хуже всего в небольших муниципалитетах, бюджетов которых едва хватает на поддержание коммунальной инфраструктуры в рабочем состоянии. Однако решение таких проблем, как расселение аварийного жилого фонда или модернизация объектов теплоснабжения, требует значительного финансирования со стороны краевого и федерального бюджетов. Одним из «доноров» для важных проектов в ЖКХ Приморья уже много лет выступает государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. «Аварийных» домов станет меньше Ключевым направлением взаимодействия Фонда и властей Приморья на протяжении последнего десятилетия является расселение граждан из аварийного жилого фонда. В период с 2009 по 2016 годы Приморскому краю для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ было выделено 3,67 млрд рублей, к которым регион в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы добавил 2,64 млрд рублей собственных средств. Благодаря этому удалось переселить более 10 тысяч человек из 4,3 тысяч аварийных жилых помещений. Общая площадь расселенного жилого фонда составила 173,23 тысячи кв.м. Финансовую помощь от Фонда ЖКХ Приморье продолжит получать и на новом этапе программы. 18 июня 2019 года правление государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – одобрило заявку Приморского края на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Согласно одобренной заявке, Приморский край получит из средств Фонда ЖКХ 550,5 млн рублей. В порядке софинансирования регион добавит 97,8 млн рублей. Выделенные средства пойдут на переселение 602 человек из 293 аварийных жилых помещений общей площадью 12,32 тысяч кв.м, расположенных на территории пяти муниципальных образований. Предполагается, что за весь период действия новой программы расселения аварийного фонда Приморский край получит по линии Фонда ЖКХ 6,7 млрд рублей. Договоренность о предоставлении федерального финансирования была достигнута с руководством Фонда еще в феврале текущего года, когда Приморье с рабочим визитом посетил генеральный директор государственной корпорации Константин ЦИЦИН. Руководитель Фонда ЖКХ провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом КОЖЕМЯКО, на которой, помимо реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, также обсудили вопросы, связанные с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, Константин Цицин и Олег Кожемяко провели совещание с главами муниципальных образований Приморья, посвященное вопросам реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Одной из главных задач этого национального проекта является устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда: к началу 2024 года объем расселяемого жилья должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. - За 10 лет в Приморском крае из аварийного жилья площадью порядка 170 тысяч кв.м переехали около 10 тысяч граждан, - отметил Константин Цицин. – Если говорить о показателях, которые необходимо будет достичь региону в рамках реализации программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, то они здесь более или менее схожие. В новые дома запланировано переселить 8730 граждан. Однако теперь выполнить программные мероприятия нужно за более короткий срок. При этом контроль за использованием выделенных средств будет более доскональным. Фонд поощрит за эффективность Перспективным направлением для реализации совместных проектов с Фондом ЖКХ может стать модернизация объектов энергетики. Несколько месяцев назад генеральный директор государственной корпорации Константин Цицин совместно с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко посетили котельные в Находкинском городском округе и в ЗАТО Фокино, чтобы на месте обсудить возможность их модернизации с участием Фонда. В Фокино генеральному директору Фонда содействия реформированию ЖКХ и губернатору Приморья представили проект модернизации одной из двух городских котельных, введенных в эксплуатацию в 1973 году. Генеральный директор краевого предприятия «Примтеплоэнерго» Анатолий ПОПОВ сообщил, что здесь планируется строительство новой котельной мощностью 80 гигакалорий в час, модернизация семи центральных тепловых пунктов и замена 28 км трубопроводов изношенных участков тепловой сети. Проект реконструкции готовится совместно с возможным инвестором. Предполагается переход котельной на газ либо на уголь. Начать реконструкцию планируется в 2020 году. Константин Цицин отметил, что котельная в Фокино может стать первым совместным проектом по этому направлению в Приморье. - Надеюсь, что в 2021 году мы полностью модернизируем котельную. Нужно сделать ее современной, энергосберегающей. Проект предполагает частные деньги, нужен концессионер, который возьмется за эту работу и будет дальше сопровождать работу котельной на условиях, не допускающих повышение тарифа для населения, - подчеркнул глава госкорпорации. В целом, руководство Фонда ЖКХ уделяет большое внимание вопросам повышения энергоэффективности. Так, в феврале глава госкорпорации Константин Цицин лично наградил знаком отличия «Знак качества ЖКХ» и фасадной табличкой «Дом образцового содержания» Михаила ЧУЧКО - директора ООО УК «Трудовое», управляющего многоквартирным домом 79/3 по улице Лермонтова во Владивостоке. В рамках реализации программы энергосбережения в данном МКД в местах общего пользования были размещены энергосберегающие светильники, над подъездными группами установлены видеокамеры наружного наблюдения, выполнена модернизация теплового и водомерного узлов, предусмотрены современные приборы учета холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения. Осуществляется компьютерная диспетчеризация приборов учета, лифтового оборудования, а также компьютерное управление тепловым узлом. Проверили и рекомендовали Поскольку Фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет Приморскому краю значительные финансовые средства, госкорпорация проводит мониторинг реализации в регионе программ по расселению аварийного жилфонда и капремонту МКД. Последняя такая проверка состоялась в марте этого года. Рабочая группа госкорпорации посетила проблемные населенные пункты Хасанского района, где из-за недобросовестных подрядчиков в срок не расселили аварийные дома предыдущего этапа программы. Кроме того, представители Фонда ознакомились с работой регионального оператора капитального ремонта МКД, а также посетили восемь многоквартирных домов во Владивостоке и Уссурийске, отремонтированных по программе капремонта. На каждом из объектов, помимо специалистов госкорпорации, присутствовали представители местных администраций, управляющих компаний и собственники квартир. Ни по одному из проинспектированных домов жалоб и претензий от собственников не поступило. Итоги выездного мониторинга были подведены на совещании в администрации Приморского края, где представители Фонда ЖКХ высказали ряд рекомендаций в адрес Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. В частности, при формировании ремонтных программ необходимо по возможности исключать дома со степенью износа более 70%, так как их ремонт экономически неэффективен. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей рекомендовано производить комплексно, а не разносить на разные годы, чтобы не создавать дополнительных неудобств собственникам. Отдельно представители госкорпорации обратили внимание регионального оператора на претензионную работу. Взыскание задолженности будет вестись на системной основе. - Проблемы, которые мы увидели, не уникальны для Приморского края, с похожими сложностями сталкиваются все регионы. За счет внедрения передовых практик мы планируем улучшить ситуацию, - отметил заместитель директора департамента мониторинга региональных систем капитального ремонта и экспертно-методического обеспечения Фонда содействия реформированию ЖКХ Николай СЕМЕНОВ. МНЕНИЕ - Необходимо применять современные энергоэффективные технологии как при строительстве нового жилья, так и при выполнении проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. А для того, чтобы у граждан не возникало вопросов, касающихся использования более дорогих материалов, нужна информационно-разъяснительная работа с населением. И, в первую очередь, проводить ее нужно с учащимися средних образовательных учреждений, - отметил генеральный директор Фонда ЖКХ Константин ЦИЦИН на февральском совещании во Владивостоке. На фото: За 10 лет в Приморском крае из аварийного жилья площадью порядка 170 тысяч кв. м переехали около 10 тысяч граждан. Фото автора Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

