Получите звезды

Отели региона с июля обязаны подтвердить свою категорию Закон о классификации объектов туриндустрии - своеобразный ориентир, опорный документ, помогающий упорядочить материально-техническую базу гостиниц, оценить уровень персонала и наметить векторы для дальнейшего развития. До 1 июля крупные участники туристического рынка уже должны были пройти данную процедуру. Каковы итоги классификации в Приморье - в материале газеты «Золотой Рог». До 2019 года так называемая звездность российских средств размещения никак не регулировалась. Отели могли рисовать себе любое количество звезд, вне зависимости от уровня реально оказываемых услуг. С этого года правила игры на туристическом рынке изменились, и в российском законодательном поле появился документ с описанием требований к отелям разных категорий. Проведение процедуры классификации теперь возлагается на аккредитованные организации. Федеральный закон об обязательной классификации объектов туристской индустрии (гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей) в России подписан в феврале 2018 года и вступил в силу в январе 2019 года. Процедура будет проводиться поэтапно, в зависимости от количества гостиничных номеров: с января по июль 2019 года классификацию прошли отели и гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года пройдут гостиницы, имеющие более 15 номеров, с 1 января 2021 года – абсолютно все гостиницы страны. Закон о классификации предусматривает не только оценку гостиниц, но также санаториев, домов отдыха, горнолыжных курортов. Установлено, что гостиницы будут классифицироваться по системе, в которой предусмотрено шесть категорий: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звезд». После получения категории гостиницы будут обязаны подтверждать ее один раз в три года. Если к моменту подтверждения на предприятии произошли ухудшения (материально-технической базы, уровня образования персонала), гостинице будет присвоена категория ниже. Если же все будет в порядке – гостиница сможет подтвердить ранее полученную категорию еще на три года. Также законом предусмотрены штрафные санкции, которые наступают за работу без отметки о количестве звезд. Так, подобные санкции могут применяться для гостиниц с количеством номеров более 15 - с 1 июля 2020 года, а для гостиниц, где больше 50 номеров, - с 1 января 2020 года. Штрафом в 30-50 тысяч рублей караются должностные лица отелей, юрлица - на сумму до 1/25 годовой выручки, но не менее 50 тысяч рублей. Классификация средств размещения поддерживается не только на законодательном уровне, но и на уровне онлайн-платформ для бронирования номеров. В частности, площадка для бронирования номеров Booking.com анонсировала, что к сентябрю выпустит ряд поправок работы сайта, в которых должна отразиться классификация средств размещения. Таким образом, каждое средство размещения будет обязано пройти классификацию, получить соответствующие документы и предоставить их платформе заказов. В случае если сертификат не будет предоставлен или признается недействительным, у объекта удалят аккаунты, и туристы больше не смогут воспользоваться услугами данного хостела или отеля. Как показывают опросы, многие участники рынка относятся к изменениям благосклонно. «Конечно, уже сегодня конкуренция в данном сегменте велика, и каждый новый отель становится соперником в борьбе за клиента. Но, как показывает практика туристических столиц, проходят годы, и на этом рынке остаются лучшие. Туристы умеют читать, и они активно мониторят интернет-ресурсы с отзывами об отелях. И если у средства размещения низкий рейтинг, или оно работает незаконно, путешественники будут избегать его, пользуясь альтернативными, более дешевыми и качественными предложениями», – уверен отельер Владивостока. В настоящий момент процедуру классификации в Приморском крае прошли 58 средств размещения. Наивысшую категорию – 5 звезд – получили два отеля: Лотте Отель Владивосток и гостиничный комплекс Tigre de Cristal. 4 звезды оказались у шести участников гостиничного рынка: центра отдыха «Теплое море», отеля «Астория», отеля «Бэй Гарден», бутик-отеля «Кедровый дом», гостиницы «Абсолют» и Azimut. Наиболее популярной категорией стала 3 звезды: такой статус смогли подтвердить 30 средств размещения в Приморском крае. Процедуру классификации прошли также два санатория и шесть баз отдыха региона. Для больших и маленьких Однако, как отмечают эксперты, если крупные и средние игроки гостиничного рынка пройдут процедуру классификации довольно легко, то у малых средств размещения могут возникнуть сложности. Во-первых, процедура – довольно затратная, во-вторых, еще более обременительной для небольших гостиниц может оказаться стоимость работ по приведению средств размещения в соответствие классу звездности. По самым пессимистичным прогнозам, далеко не все гостиницы в итоге останутся в строю, и край может утратить часть номерного фонда. Некоторые гостиницы располагаются в таких помещениях, которые очень сложно стандартизировать, а порой даже невозможно. При этом сложности стандартизации не говорят о том, что в этих средствах размещения плохой сервис, это касается именно фундаментальных требований к помещению. «Я согласен с тем, что закон актуален, и что он поможет привести в порядок цено- образование на рынке гостиничных услуг. Но он актуален только для отелей большого или среднего размера. Остальные же – объекты малого бизнеса, и для них такие меры могут стать губительными. Более того, для гостей небольших гостиниц звездность зачастую не важна. Ни один из таких отелей не повесит на себя категорию «пять звезд», чтобы привлечь представителей своей целевой аудитории», – уверен президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ. Однако другие эксперты считают, что представленные категории достаточно широки: от «без звезд» до «5 звезд», а выбор той или иной категории зависит от желания руководства предприятия. И спорные моменты могут возникать только если желаемая категория не соответствует фактическому состоянию объекта. Понятнее иностранцам В Приморье действует государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, благодаря которой он ежегодно закрепляет за собой статус лидера Дальнего Востока по въездному туризму. Во Владивосток и в Приморский край с каждым годом приезжает все больше туристов. Сегодня мы вышли на лидирующие позиции по привлечению иностранных гостей не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране. В прошлом, 2018, году въездной турпоток побил все исторические рекорды и превысил 4,5 млн человек, из них 651 тыс. – иностранные путешественники. Это абсолютный рекорд за последние 10 лет, за минувший год число зарубежных гостей увеличилось на 25%. И эта динамика продолжает сохраняться: в первом квартале текущего года у нас прирост свыше 25%, в том числе мы наблюдаем рост на 34% по туристам из Кореи, на 82% – из Японии. Безусловно, рост туристического потока становится стимулом для развития гостиничного бизнеса и сферы гостеприимства. По данным администрации Приморья, средняя загрузка крупных отелей составляет от 64 до 72% в год. Небольшие базы отдыха принимают туристов в основном в сезон, в летний период. Открываются новые хостелы. Таким образом, регион попал в лидеры онлайн-платформы по аренде жилья Airbnb с показателем 700 объектов и более. При этом в Приморье по-прежнему не хватает сетевых отелей высокой звездности – сейчас это одно из наиболее выгодных направлений для инвестиций. Как отмечает генеральный менеджер по управлению активами в России и СНГ Changi Airports International Екатерина ТЕРЕНОВА, Владивостоку необходимо, как минимум, 2-3 пятизвездочные гостиницы, и ещё 4-6 - четырехзвездочных. МНЕНИЕ По мнению директора департамента туризма Приморья Константина ШЕСТАКОВА, введение обязательной классификации объектов туриндустрии благоприятно скажется на улучшении качества услуг, предоставляемых средствами размещения, а также благоприятно отразится на повышении уровня обслуживания гостей в регионе в целом. «Средства размещения захотят получить максимально возможный уровень при прохождении классификации и, соответственно, будут улучшать свою инфраструктуру, вкладывая в нее дополнительные средства», - отметил эксперт. При этом Константин Шестаков считает, что для иностранных гостей пятизвездочная система классификации отелей понятна и привычна, она позволит им лучше ориентироваться в предложениях не сетевых или мало знакомых средств размещения. На фото: До 2019 года звездность отелей и гостиниц никак не регулировалась. Отели могли рисовать себе любое количество звезд, вне зависимости от уровня реально оказываемых услуг. С этого года правила игры на туристическом рынке изменились…

