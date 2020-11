На площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» — market.rt.ru. Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей. Проект реализуется в партнерстве с компанией «Бука». На старте покупателям предлагаются скидки до 90% и специальные предложения для абонентов тарифного плана «Игровой». «Запуск "Игрового Маркета" расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой — тарифный план "Игровой". Система основана на партнерстве "Ростелекома" с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии. Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов с максимальным удобством — объединяем лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремимся сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым», — отметил директор игрового направления компании «Ростелеком» Алексей Степуро. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

