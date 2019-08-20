Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G

«Несмотря на жесткую конкуренцию в освоении новой технологии, мы с Ericsson первыми на российском рынке запускаем зону 5G на своей инфраструктуре. Действующая сеть Tele2 с самого начала работы в Москве технологически готова к будущему внедрению стандарта связи пятого поколения. Сегодняшнее событие означает, что эра 5G в России уже наступила – от тестов и лабораторных испытаний мы переходим к эксплуатации технологии на коммерческой сети. В ближайшее время москвичи смогут сами увидеть, что 5G привнесет в повседневную жизнь, сферу развлечений, развитие «умного» города. При сохранении ускорения, заданного этим проектом, и поддержке регулятора мы сможем эффективно реализовать задачи программы «Цифровая экономика» и способствовать массовому использованию технологии».