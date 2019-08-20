Труд, востребованный в любую эпоху

Углеразведка и угледобыча велись в Приморье практически с самого начала освоения территории, а ряд городов и поселков вырос вокруг угольных разработок. В советские времена край по праву считался одним из главных «шахтерских» регионов страны. В девяностые годы многие предприятия угольной отрасли прекратили свое существование, но сегодня угледобывающая отрасль вновь находится на подъеме. А профессия горняка возвращает себе былой престиж. От царя до рынка Первый приморский уголь был обнаружен еще летом 1859 года в заливе Посьета. Это оказалось весьма кстати для кораблей Сибирской военной флотилии, которые ранее вынуждены были бункероваться в соседних странах. Два года спустя было выявлено несколько открытых месторождений каменного угля на побережье Амурского залива. До конца 19-го столетия, по мере освоения Приморья, были разведаны месторождения угля в районе Сучана (ныне Партизанск), у села Никольского (будущий Уссурийск), станции Угольная. В начале 20-го века были открыты залежи каменного угля в районе нынешних Барабаша, Артема, Липовцев. Долгое время центром угледобычи в Приморье был Артем. В 1913 году в районе 9-й версты Сучанской железной дороги были обнаружены выходы богатых угольных пластов, и через несколько лет здесь заложили три шахты и рабочий поселок. В 1924 году руднику и поселку дали имя советского партийного деятеля Артема (Ф. А. СЕРГЕЕВА), которое впоследствии перешло городу. К началу 1930-ых годов Артем становится основным поставщиком угля в Приморье. В 1932 году здесь начинается строительство крупнейшей на Дальнем Востоке шахты № 3-Ц («Дальневосточная») и первой на Дальнем Востоке районной электростанции – Артемовской ГРЭС. 26 октября 1938 г. поселку Артем предоставлен статус города. К слову, несмотря на то, что все шахты здесь уже давно закрыты, день города по-прежнему отмечается в конце августа, одновременно с Днем шахтера. Аналогично сложилась судьба шахт в Тавричанке и в Партизанске (Сучане), переживших и стремительное развитие, и столь же стремительное закрытие. В случае с шахтами Сучана можно увидеть ряд параллелей с сегодняшним днем – разработка месторождений началась в конце 19-го века с указания императора: «Пора нам на востоке быть вне зависимости от иностранного угля». Сегодня такую политику назвали бы импортозамещением, а тогда для обеспечения угольной независимости в Сучанскую долину были откомандированы 70 опытных горных рабочих из Донбасса во главе с тремя горными инженерами. Некоторое время развитие рудников сдерживалось отсутствием подъездных путей, но здесь снова помогло противостояние с иностранными государствами. После начала Русско-японской войны строительство железнодорожной ветки в долину Сучана резко ускорилось, и в сентябре 1907 года сюда прибыл первый поезд из Владивостока. Вскоре из Сучанских углей стали производить кокс для военных нужд, который не только вывозился в Сибирь вплоть до Омска, но и шел на экспорт. В 1922 году после установления в Приморье Советской власти была проведена национализация рудника. Через несколько лет Сучанское предприятие вошло в состав треста «Примуголь», в 1943 году преобразованного в «Приморск- уголь». В середине 30-ых годов горняки Сучана первыми в Приморье последовали примеру легендарного Алексея СТАХАНОВА, а в годы Великой Отечественной войны город Сучан был основной топливной базой Приморья. В этот же период были введены в строй три новые шахты, выросла добыча угля. Послевоенный период в истории города стал периодом новых трудовых свершений. Со строительством в 1954 году Партизанской ГРЭС создан топливно-энергетический комплекс. Город стал важным поставщиком электроэнергии народному хозяйству Приморья. Труд сотен шахтеров рудника отмечен орденами и медалями СССР, а лучшие из лучших удостоены высшей награды страны – звания Героя Социалистического Труда. Еще одно крупное месторождение угля – Липовецкое – было открыто в 1906 году. В 1927 году на руднике была организована трудовая артель, а в 1938 году началось строительство шахт, впоследствии ненадолго прерванное войной. В 1949 году государственная комиссия приняла в эксплуатацию шахту №4, а шахту №3, отработавшую свои запасы, закрыли. Показатели добычи угля стабильно росли на протяжении всей советской эпохи, а в условиях рыночной экономики ШУ «Липовецкое» стало одним из немногих приморских предприятий, которому удалось преодолеть кризис. Сегодня оно входит в состав ООО «Приморскуголь», обеспечивая жителей поселка Липовцы стабильной работой. А в 2017 году здесь впервые за долгие годы в Приморье был открыт новый угольный разрез – «Некковый». Это помогло решить вопросы трудоустройства шахтеров и сохранения социальных гарантий в связи с завершением подземной добычи угля. Сегодня добыча угля в ООО «Приморскуголь» ведется только открытым способом - на Павловском буроугольном и Липовецком каменноугольном месторождениях. По данным пресс-службы компании, за 2018 год добыча составила 3,6 млн тонн. Динамика первого полугодия 2019 года также положительна – рост добычи угля составил почти 10% к аналогичному периоду прошлого года. Великое объединение Как уже сказано выше, в 1943 году все предприятия угольной промышленности Приморья были объединены в комбинат «Приморск- уголь». В составе комбината объединили все предприятия угольной промышленности Приморского края: тресты «Артемуголь», «Сучан- уголь» и «Дальшахтострой», шахтоуправления Ворошиловское и Липовецкое, завод «Металлист» во Владивостоке. В военные годы консолидация сил помогла принимать единые управленческие решения в масштабах всей отрасли, а после войны приморские шахтеры включились в борьбу за высокую производительность. Важной страницей развития угледобычи Приморья стало открытие в 1973 году Бикинского угольного разреза, который в то время также входил в состав производственного объединения «Приморскуголь». Там с 1974 года началась добыча низкокалорийного энергетического бурого угля для последующего сжигания на Приморской ГРЭС - крупнейшей на Дальнем Востоке электростанции. Приморский уголь нужен в Приморье Отметим, что в последние годы добытый в Приморье уголь постепенно восстанавливает свои позиции в топливном балансе региона. Котельные в разных населенных пунктах края в процессе модернизации переводят не только на природный газ, но и на уголь. Основная причина – экономическая: если мазут приходится покупать по высокой цене и везти из других регионов страны (собственных НПЗ в Приморье нет), то уголь добывается непосредственно в Приморье. Местное топливо может использоваться на новых автоматизированных модульных котельных. Только до конца 2019 года их в разных уголках края установят 18. По словам генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» Анатолия ПОПОВА, по поручению губернатора Олега Кожемяко три котельные установят в селах Новосысоевка, Покровка Яковлевского района и селе Серафимовка Ольгинского района для отопления объектов соцкультбыта. Остальные 15 котельных будут введены в эксплуатацию в Надеждинском, Хасанском, Кировском, Хорольском районах, во Владивостокском, Лесозаводском, Дальнегорском и Находкинском городских округах взамен устаревших котельных. В том числе, шесть котельных поставят вместо экономически неэф- фективных мазутных котельных, тем самым сэкономив 3,3 тысячи тонн жидкого топлива ежегодно. В целом же, экономия расходов на эксплуатацию котельных в результате установки новых составит около 60 млн рублей в год. А всего, начиная с 2015 года, в Приморье запущено 139 модульных котельных. Приобретаемые модульные котельные оснащены современным автоматизированным и энергоэффективным оборудованием. Опыт эксплуатации показал высокую надежность котельных. Их использование позволяет более эффективно расходовать уголь. Кроме того, в связи с тем, что автоматика таких котельных контролирует параметры теплоносителя, это позволит повысить качество теплоснабжения потребителей и исключить фактор человеческих ошибок.