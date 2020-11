Труд, востребованный в любую эпоху

День шахтера для многих населенных пунктов Приморья – больше, чем праздник

День шахтера для многих населенных пунктов Приморья – больше, чем праздник Углеразведка и угледобыча велись в Приморье практически с самого начала освоения территории, а ряд городов и поселков вырос вокруг угольных разработок. В советские времена край по праву считался одним из главных «шахтерских» регионов страны. В девяностые годы многие предприятия угольной отрасли прекратили свое существование, но сегодня угледобывающая отрасль вновь находится на подъеме. А профессия горняка возвращает себе былой престиж. От царя до рынка Первый приморский уголь был обнаружен еще летом 1859 года в заливе Посьета. Это оказалось весьма кстати для кораблей Сибирской военной флотилии, которые ранее вынуждены были бункероваться в соседних странах. Два года спустя было выявлено несколько открытых месторождений каменного угля на побережье Амурского залива. До конца 19-го столетия, по мере освоения Приморья, были разведаны месторождения угля в районе Сучана (ныне Партизанск), у села Никольского (будущий Уссурийск), станции Угольная. В начале 20-го века были открыты залежи каменного угля в районе нынешних Барабаша, Артема, Липовцев. Долгое время центром угледобычи в Приморье был Артем. В 1913 году в районе 9-й версты Сучанской железной дороги были обнаружены выходы богатых угольных пластов, и через несколько лет здесь заложили три шахты и рабочий поселок. В 1924 году руднику и поселку дали имя советского партийного деятеля Артема (Ф. А. СЕРГЕЕВА), которое впоследствии перешло городу. К началу 1930-ых годов Артем становится основным поставщиком угля в Приморье. В 1932 году здесь начинается строительство крупнейшей на Дальнем Востоке шахты № 3-Ц («Дальневосточная») и первой на Дальнем Востоке районной электростанции – Артемовской ГРЭС. 26 октября 1938 г. поселку Артем предоставлен статус города. К слову, несмотря на то, что все шахты здесь уже давно закрыты, день города по-прежнему отмечается в конце августа, одновременно с Днем шахтера. Аналогично сложилась судьба шахт в Тавричанке и в Партизанске (Сучане), переживших и стремительное развитие, и столь же стремительное закрытие. В случае с шахтами Сучана можно увидеть ряд параллелей с сегодняшним днем – разработка месторождений началась в конце 19-го века с указания императора: «Пора нам на востоке быть вне зависимости от иностранного угля». Сегодня такую политику назвали бы импортозамещением, а тогда для обеспечения угольной независимости в Сучанскую долину были откомандированы 70 опытных горных рабочих из Донбасса во главе с тремя горными инженерами. Некоторое время развитие рудников сдерживалось отсутствием подъездных путей, но здесь снова помогло противостояние с иностранными государствами. После начала Русско-японской войны строительство железнодорожной ветки в долину Сучана резко ускорилось, и в сентябре 1907 года сюда прибыл первый поезд из Владивостока. Вскоре из Сучанских углей стали производить кокс для военных нужд, который не только вывозился в Сибирь вплоть до Омска, но и шел на экспорт. В 1922 году после установления в Приморье Советской власти была проведена национализация рудника. Через несколько лет Сучанское предприятие вошло в состав треста «Примуголь», в 1943 году преобразованного в «Приморск- уголь». В середине 30-ых годов горняки Сучана первыми в Приморье последовали примеру легендарного Алексея СТАХАНОВА, а в годы Великой Отечественной войны город Сучан был основной топливной базой Приморья. В этот же период были введены в строй три новые шахты, выросла добыча угля. Послевоенный период в истории города стал периодом новых трудовых свершений. Со строительством в 1954 году Партизанской ГРЭС создан топливно-энергетический комплекс. Город стал важным поставщиком электроэнергии народному хозяйству Приморья. Труд сотен шахтеров рудника отмечен орденами и медалями СССР, а лучшие из лучших удостоены высшей награды страны – звания Героя Социалистического Труда. Еще одно крупное месторождение угля – Липовецкое – было открыто в 1906 году. В 1927 году на руднике была организована трудовая артель, а в 1938 году началось строительство шахт, впоследствии ненадолго прерванное войной. В 1949 году государственная комиссия приняла в эксплуатацию шахту №4, а шахту №3, отработавшую свои запасы, закрыли. Показатели добычи угля стабильно росли на протяжении всей советской эпохи, а в условиях рыночной экономики ШУ «Липовецкое» стало одним из немногих приморских предприятий, которому удалось преодолеть кризис. Сегодня оно входит в состав ООО «Приморскуголь», обеспечивая жителей поселка Липовцы стабильной работой. А в 2017 году здесь впервые за долгие годы в Приморье был открыт новый угольный разрез – «Некковый». Это помогло решить вопросы трудоустройства шахтеров и сохранения социальных гарантий в связи с завершением подземной добычи угля. Сегодня добыча угля в ООО «Приморскуголь» ведется только открытым способом - на Павловском буроугольном и Липовецком каменноугольном месторождениях. По данным пресс-службы компании, за 2018 год добыча составила 3,6 млн тонн. Динамика первого полугодия 2019 года также положительна – рост добычи угля составил почти 10% к аналогичному периоду прошлого года. Великое объединение Как уже сказано выше, в 1943 году все предприятия угольной промышленности Приморья были объединены в комбинат «Приморск- уголь». В составе комбината объединили все предприятия угольной промышленности Приморского края: тресты «Артемуголь», «Сучан- уголь» и «Дальшахтострой», шахтоуправления Ворошиловское и Липовецкое, завод «Металлист» во Владивостоке. В военные годы консолидация сил помогла принимать единые управленческие решения в масштабах всей отрасли, а после войны приморские шахтеры включились в борьбу за высокую производительность. Важной страницей развития угледобычи Приморья стало открытие в 1973 году Бикинского угольного разреза, который в то время также входил в состав производственного объединения «Приморскуголь». Там с 1974 года началась добыча низкокалорийного энергетического бурого угля для последующего сжигания на Приморской ГРЭС - крупнейшей на Дальнем Востоке электростанции. Приморский уголь нужен в Приморье Отметим, что в последние годы добытый в Приморье уголь постепенно восстанавливает свои позиции в топливном балансе региона. Котельные в разных населенных пунктах края в процессе модернизации переводят не только на природный газ, но и на уголь. Основная причина – экономическая: если мазут приходится покупать по высокой цене и везти из других регионов страны (собственных НПЗ в Приморье нет), то уголь добывается непосредственно в Приморье. Местное топливо может использоваться на новых автоматизированных модульных котельных. Только до конца 2019 года их в разных уголках края установят 18. По словам генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» Анатолия ПОПОВА, по поручению губернатора Олега Кожемяко три котельные установят в селах Новосысоевка, Покровка Яковлевского района и селе Серафимовка Ольгинского района для отопления объектов соцкультбыта. Остальные 15 котельных будут введены в эксплуатацию в Надеждинском, Хасанском, Кировском, Хорольском районах, во Владивостокском, Лесозаводском, Дальнегорском и Находкинском городских округах взамен устаревших котельных. В том числе, шесть котельных поставят вместо экономически неэф- фективных мазутных котельных, тем самым сэкономив 3,3 тысячи тонн жидкого топлива ежегодно. В целом же, экономия расходов на эксплуатацию котельных в результате установки новых составит около 60 млн рублей в год. А всего, начиная с 2015 года, в Приморье запущено 139 модульных котельных. Приобретаемые модульные котельные оснащены современным автоматизированным и энергоэффективным оборудованием. Опыт эксплуатации показал высокую надежность котельных. Их использование позволяет более эффективно расходовать уголь. Кроме того, в связи с тем, что автоматика таких котельных контролирует параметры теплоносителя, это позволит повысить качество теплоснабжения потребителей и исключить фактор человеческих ошибок. КСТАТИ Молодежь идет в шахтеры «Приморскуголь» несколько раз менял организационную форму, пока в 2003 году не вошел в состав одной из крупнейших угледобывающих компаний мира – «Сибирской угольной-энергетической компании» (СУЭК). Встраивание в систему современного акционерного общества, позволило провести масштабное обновление производственного комплекса компании «Приморскуголь». В 2018 году, который стал для «Приморскугля» юбилейным, были достигнуты новые производственные вершины: объемы вскрышных работ крупнейшей угледобывающей компании Приморья за прошедший год превысили 25 млн кубометров, потребителям отправлено 3,6 млн тонн угля. Добавим, что ряд сотрудников компании недавно стал героями краевого проекта «Человек труда», который включает в себя передвижную фотовыставку и репортажи в СМИ о молодых и успешных представителях промышленных предприятий Приморского края. Цель проекта – повышение престижа производственных профессий среди молодежи. На фото: На разрезах «Приморскугля» сегодня можно запросто встретить молодых специалистов. Фото автора Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter