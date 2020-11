Вложения в комфорт

Частные инвесторы проявляют интерес к модернизации объектов ЖКХ Приморья

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из основных затрат бюджета. Тем не менее, решить все проблемы сразу и обеспечить ускоренную модернизацию объектов ЖКХ государство зачастую не в состоянии. Однако законодательство предусматривает возможность софинансирования подобных проектов за счет частных средств – при соблюдении ряда требований. И подобные примеры взаимодействия государства и бизнеса в Приморье уже есть. Концессия предполагает строительство объекта на деньги частного инвестора. После того, как инвестор вернет вложенные в проект средства, объект передается в собственность муниципалитета. В концессионном соглашении присутствует и третья сторона – власти региона, поскольку именно они устанавливают долгосрочные тарифы. По мнению экспертов, ключевым условием для широкого внедрения практики концессионных соглашений является наличие в муниципалитетах актуальных схем тепло-, водо- и электроснабжения, а также долгосрочное формирование тарифов. Добавим, что увеличение доли частных инвестиций в общем объеме финансирования программных мероприятий является одним из целевых индикаторов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Затраты от инвестора – выгода для всех План мероприятий по привлечению частных инвестиций в модернизацию объектов систем коммунальной инфраструктуры на территории Приморского края насчитывает 29 объектов, находящихся в краевой и муниципальной собственности. К некоторым из них уже проявили интерес инвесторы. Наиболее привлекательным для концессионеров является вложение средств в модернизацию объектов теплоснабжения, работающих на дорогом мазуте: смена топлива, на котором работает котельная, на более дешевое ускорит окупаемость проекта. Кроме того, у концессионера есть возможность получить дотацию из краевого бюджета на разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. Например, в июле 2019 года депутаты Законодательного Собрания поддержали предложение администрации Приморского края передать в концессию частному инвестору объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения в ЗАТО Фокино. Как сообщила парламентариям врио вице-губернатора Приморья Елена ПАРХОМЕНКО, инициатором заключения соглашения выступила компания «ИКС Фокино». Планируется, что в рамках концессии к 2023 году будут построены две блочно-модульные газовые котельные в поселке Дунай, мощностью 18 мегаватт, и в городе Фокино, мощностью 50 мегаватт. Параллельно будут вестись работы по установке индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах, осуществляться реконструкция центральных тепловых пунктов и проводиться замена тепловых сетей, износ которых в муниципальном образовании достигает 90%. Концессионеру будет передано имущество остаточной стоимостью 50,7 млн рублей. Срок соглашения составит 25 лет, а общий размер капитальных вложений – 2,7 млрд рублей. Помимо средств инвестора для реализации проекта предполагается привлечь финансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ, в размере 300 млн рублей. Главной целью концессии является повышение надежности и качества услуг теплоснабжения в городе, а также организация горячего водоснабжения в межотопительный период. Кроме того, в результате модернизации, с 28,8% до 11,8% будут снижены потери тепловой энергии, на 22 тысячи тонн сокращено потребление дорогостоящего мазута, и осуществлен переход на новый вид топлива – газ. Обсуждая передачу в концессию частному инвестору объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в ЗАТО Фокино, депутаты ЗС ПК отметили: такая инициатива может стать одним из способов решения проблем многолетнего недофинансирования жилищно-коммунального хозяйства. В то же время возникло много вопросов к компании, выступившей инициатором концессионного соглашения, и к экономическому эффекту, который будет достигнут в результате его заключения. Ожидается, что прирост экономически обоснованного тарифа составит 69%, но для жителей Фокино стоимость услуг повышаться не будет: инвестор получит из бюджета края субсидию на межтарифную разницу. А в перспективе реализация концессионного соглашения позволит снизить расходы краевого бюджета в части возмещения затрат на приобретение топлива и разницу в тарифах. «Если сегодня мы выплачиваем Примтеплоэнерго около 500 млн рублей субсидий на разницу в стоимости топлива и тарифа, то инвестор будет получать субсидию только на тарифную составляющую. В 2020 году она составит 445 млн рублей и с каждым годом будет только уменьшаться. Например, в 2022 году – 347 млн рублей, а в 2027-м – 214 млн рублей. Как только генерация перейдет на газ, экономика получит ощутимый эффект», - пояснила Елена Пархоменко. Прием заявок о готовности участвовать в конкурсе на право заключения концессионного соглашения начался 15 июля и продлится до 28 августа. Согласно федеральному закону «О концессионных соглашениях», если в течение 45 дней не поступит иных заявок на конкурс, концессионное соглашение будет заключено с его инициатором. Приоритет - опытным Примеры ряда регионов России, в том числе – Приморья, показывают: важным фактором успешной реализации концессионного соглашения является наличие опыта подобной деятельности у организации, которая выступает в качестве концессионера. Иногда заключение концессионного соглашения по факту может стать заменой договора аренды на объект ЖКХ, выступающий в качестве предмета концессии. То есть бывший арендатор вдруг становится инвестором. Показательным в этом плане стал пример поселка Сибирцево, где несколько лет назад по итогам конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения было решено заключить концессию с ООО «Живая планета» - единственным участником торгов. Предполагалось, что срок действия концессионного соглашения составит 25 лет, а предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения – 100 млн рублей. Однако возможная передача системы теплоснабжения целого поселка в частные руки стало предметом проверки со стороны прокуратуры. Ведь именно ООО «Живая планета» ранее арендовало муниципальные котельные – работа которых зимой 2016-2017 годов, как все помнят, получила федеральный резонанс. Работа концессионных соглашений на практике зависит от ответственного подхода как со стороны концессионера, так и со стороны концедента, в роли которого выступают местные органы власти. В качестве примера можно привести концессионное соглашение, подписанное в 2016 году между КГУП «Приморский водоканал» и администрацией городского округа Большой Камень. Тогда проблемным вопросом стало отсутствие у города актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения, на основании которой концессионером формируется инвестиционная программа и финансовая модель проекта. В рамках соглашения, заключенного сроком на 10 лет, краевое предприятие берет на себя обязательства по реконструкции водоочистных сооружений города, реконструкции канализационных очистных с увеличением мощности до 35 тысяч «кубов» в сутки, а также - реконструкции внеплощадочных сетей с целью подключения новых жилых микрорайонов. Концессия и ГЧП: важные преимущества Преимущество проектов в сфере ГЧП и концессии, с точки зрения бизнеса, заключается в том, что инвестор не просто строит какой-то объект, но и сохраняет за собой право его дальнейшего обслуживания, и за счет этого возвращает вложения, а затем и получает прибыль. Кроме того, инвестор может предоставлять сопутствующие платные услуги. При этом законодательство не воспрещает концессионерам привлекать для реализации инвестпроектов заемные средства. Более того, для банков выгодно, чтобы концедентами выступали органы государственной власти и муниципалитеты – это существенно снижает риски. Стоит отметить, что в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства Приморский край улучшил свои позиции на пять пунктов, поднявшись с 52-го места в 2017 году на 47-е место по результатам 2018 года. «Чтобы добиться положительной динамики, в течение прошлого года мы сосредоточились на совершенствовании краевого законодательства, создали простой и понятный для инвесторов механизм реализации проектов в сфере ГЧП и концессии. Сейчас в крае созданы все правовые условия для того, чтобы бизнес мог смело заходить в такие проекты», – прокомментировала результат региона заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Виктория ИВАЧЕВА. В настоящее время в Приморье формируется пул проектов, которые могут быть реализованы в формате ГЧП или концессии. Прежде всего, это социально значимые объекты: школы, медицинские центры, спортивные объекты, проекты по развитию городской инфраструктуры, строительство инженерных сетей и даже внедрение элементов «умного города», к примеру, систем видеонаблюдения. ГЧП также может стать одним из основных механизмов реализации задач национальных проектов и «майского указа» президента России Владимира ПУТИНА, в рамках которых в Приморье планируется строительство большого количества социальных объектов и объектов городской инфраструктуры. 