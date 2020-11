Здоровеньки булы

Профилактическое направление здравоохранения возрождается в Приморье

Профилактическое направление здравоохранения возрождается в Приморье Лучший способ профилактики множества заболеваний - это здоровый образ жизни, а также своевременное прохождение профилактических осмотров у участковых терапевтов и в Центрах здоровья. Главная задача госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы в сфере профилактики - это формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Укрепляем здоровье по всем фронтам Для решения этой задачи в Приморье будут использовать лучшие достижения в области профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни (ЗОЖ). В рамках госпрограммы будут организованы центры общественного здоровья на базе центров медицинской профилактики по утвержденным на федеральном уровне моделям. Запланировано строительство Приморского краевого центра общественного здоровья, который объединит центр здоровья для взрослых и детей, амбулаторный центр физической и психологической реабилитации, а также краевой центр вакцинопрофилактики, врачебно-физкультурный диспансер, центр мужского здоровья. На эти цели из консолидированного бюджета Приморья будет выделено 3,8 миллиарда рублей. Для работодателей Приморья будут адаптированы корпоративные программы, содержащие лучшие практики по укреплению здоровья работников. Запланировано, что к концу 2024 года в действие таких программ будут вовлечены не менее 50% сотрудников. Сделать спорт нормой Одной из важнейших целей программ является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, и создание условий для занятий физкультурой и спортом для всех категорий и групп граждан, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва. В ходе проекта в спортивные школы региона будет поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь; будут построены и оборудованы четыре крытых ледовых катка, один региональный центр по хоккею, установлены и оборудованы 44 хоккейные площадки. Запланировано также приобретение и оборудование искусственным покрытием двух футбольных полей, строительство крытого футбольного манежа и футбольного стадиона. «Необходимо сказать, что здоровый образ жизни – это не просто красивые слова, - отмечает директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Необходимость его вести подкрепляется экономикой. Дело в том, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый рубль, вложенный в здоровый образ жизни и профилактику, потом окупается семью рублями. Если мы не вкладываем этот рубль, то потери на стадии стационарного лечения составляют семь рублей. Это не модное веяние, а выгодное вложение в профилактику хронических заболеваний. Что касается привлечения наших граждан к двигательной активности, с этого года мы данный процесс совместно с ВКДЦ начинаем активно продвигать в регионы. Это программы «Прогулка с врачом», «10 000 шагов – путь к здоровью». Одним из первых городов был Арсеньев. Сейчас отбираем несколько городов на тиражирование этого мероприятия. Привлекаем главу района, который может показать положительный пример. В ходе этой прогулки люди могут пообщаться с ним и задать ему соответствующие вопросы». На организацию зарядок, мастер-классов и физкультурно-массовых мероприятий в Приморском крае будут выдавать гранты до 1,5 миллионов рублей. Гранты будут распределяться в двух направлениях. Первое - это «Организация бесплатных мероприятий по привлечению жителей к занятиям физкультурой и спортом» в зависимости от регулярности тренировок и охвата территорий края. Второе - «Пропаганда спорта и здорового образа жизни» - в зависимости от массовости участия. Мероприятия включают проведение регулярных бесплатных тренировок, зарядок, мастер-классов, многоразовых акций и иных физкультурно-массовых мероприятий с широким охватом территории края в течение года. Ученье - ЗОЖ Второй год Владивостокский клинико-диагностический центр готовит инструкторов по здоровому образу жизни. Главная цель проекта - информирование населения о здоровом образе жизни с профессиональной точки зрения. На курсах желающим рассказывают основные принципы ЗОЖ, знакомят с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний, принципами рационального питания и подчеркивают значение двигательной активности для укрепления и сохранения здоровья. «В ходе подготовки инструкторов человек получает полный объем информации, необходимый для погружения в тему ЗОЖ, - объясняет заведующая Краевым центром медицинской профилактики КГБУЗ «ВКДЦ» Лидия БАРОЕВА. - Слушатели получают рекомендации по питанию и физической активности, что дает возможность контролировать состояние своего организма во время выполнения физической нагрузки. Большое внимание мы уделяем тому, чтобы ответить на интересующие людей вопросы. Наши слушатели делятся полученной информацией со своим окружением, хотят проводить оздоровительные мероприятия. Целевую аудиторию я могу охарактеризовать как неравнодушных граждан». Обязательным условием прохождения курсов является бесплатное обследование ученика у терапевта перед началом обучения. Это необходимо для того, чтобы человек адекватно оценивал возможности своего организма. Мария ПУШКАРЕВА, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

