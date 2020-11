200 тонн морских деликатесов ежегодно намерен выращивать резидент СПВ в Приморье

В перечне продукции - живой трепанг, медовая настойка с трепангом, очищенные и замороженные устрицы и мидии

В перечне продукции - живой трепанг, медовая настойка с трепангом, очищенные и замороженные устрицы и мидии Резидент свободного порта Владивосток приступил к выращиванию и переработке марикультуры в Приморье. Компания "Акварион" реализовала проект по выращиванию и переработке трепанга, мидий и устриц на территории свободного порта Владивосток по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Инвестиции в проект на данном этапе составили 10 млн рублей, на предприятии создано 20 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Резидент СПВ нацелен на производство марикультуры в объемах не менее 200 тонн ежегодно. В перечне производимой продукции присутствуют живой трепанг, медовая настойка с трепангом, очищенные и замороженные устрицы и мидии. Основными потребителями продукции являются российские и зарубежные оптовые компании. «Выращивание моллюсков и трепанга мы ведем на рыбоводных участках в акватории Японского моря в Надеждинском районе Приморского края. Производственный цех с необходимым оборудованием для сортировки и заморозки продукции расположен во Владивостоке, – рассказала главный бухгалтер «Акварион» Наталья Анищенко. – Статус резидента Свободного порта обеспечил получение в аренду необходимых для реализации проекта земельных участков. Кроме того, пользуясь льготами по налогам и страховым взносам, мы смогли создать в регионе современное и эффективное предприятие по воспроизводству марикультуры». Напомним, для резидентов СПВ и ТОР действуют одинаковые налоговые и административные льготы: сниженный на 10 лет до 7,6% общий размер страховых взносов, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка. Самый удобный способ получить статус резидента ТОР или СПВ – подать заявку на сайте АО «КРДВ». На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 95 млрд рублей, создав 10248 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1470. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 712,3 млрд рублей, в результате будет создано почти 70 тысяч рабочих мест. Журнал "Дальневосточный капитал".

