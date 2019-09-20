200 тонн морских деликатесов ежегодно намерен выращивать резидент СПВ в Приморье

«Выращивание моллюсков и трепанга мы ведем на рыбоводных участках в акватории Японского моря в Надеждинском районе Приморского края. Производственный цех с необходимым оборудованием для сортировки и заморозки продукции расположен во Владивостоке, – рассказала главный бухгалтер «Акварион» Наталья Анищенко. – Статус резидента Свободного порта обеспечил получение в аренду необходимых для реализации проекта земельных участков. Кроме того, пользуясь льготами по налогам и страховым взносам, мы смогли создать в регионе современное и эффективное предприятие по воспроизводству марикультуры».