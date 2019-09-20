На Камчатке готовится к запуску новый рыбоперерабатывающий завод

«При реализации проекта мы выполнили все условия, прописанные в Постановлении Правительства РФ, и планируем получить инвестиционные квоты. Именно с расчетом на них и реализовывался проект. Мы уже провели регистрацию имущественного комплекса, подаем заявление в Федеральное агентство по рыболовству на получение квот. Для нас жизненно важно получить их в начале 2020 года, потому что кредитная нагрузка очень серьезная. Нам важно начать зарабатывать, чтобы начать отдавать и выйти на окупаемость», – объяснил генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир Котов.