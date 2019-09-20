Полиция, откройте дверь: Во Владивостоке по вечерам продолжают борьбу с арендным бизнесом

Полиция, откройте дверь: Во Владивостоке по вечерам продолжают борьбу с арендным бизнесом

20 сентября 2019, 18:20
Бизнес
Собственники жилья должны принять разумное решение и легализовать свой доход от сдачи квартиры внаём

Собственники жилья должны принять разумное решение и легализовать свой доход от сдачи квартиры внаём

Вечерний рейд по квартирам, сданным внаём, провели специалисты управления финансов администрации Владивостока совместно с сотрудниками налоговой службы и полиции Фрунзенского района

Причиной проверки стало сообщение на телефон доверия мэрии о том, что в доме на Фонтанной, 19 арендуется сразу три квартиры, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Жильё в центре Владивостока пользуется популярностью как среди местных жителей, так и среди иностранных гостей города. Сигналы о сданных внаём квартирах здесь не редки. Именно такое сообщение поступило и от жителей дома на Фонтанной, 19. В первой квартире постояльцы дверь открыли сразу, но обозначили, как это часто бывает в подобных случаях, что живут у знакомых. Тем не менее, сотрудник налоговой службы переписал данные собственников квартиры, чтобы в дальнейшем провести с ними работу.

«Наша главная цель – не наказать жильцов арендованной квартиры, а найти и провести работу с собственниками жилья. Владельцев квартир извещают об их обязанности платить налог с полученной от аренды прибыли, а также информируют, что к уплате могут привлечь и в принудительном порядке. Помимо этого мы напоминаем хозяевам, что можно приобрести патент на этот вид бизнеса», – подчеркивают специалисты управления финансов.

В оставшихся двух квартирах участники рейда обнаружили рабочих, которые уже завершали ремонт. Со слов соседей, эти квартиры также готовятся под сдачу в аренду. Теперь сотрудники налоговой службы проверят, являются ли собственники этих квартир законопослушными налогоплательщиками.

«На сегодняшний день процент добросовестных арендодателей, конечно, ещё очень мал, но с началом активной работы подвижки в этой области есть. У людей появилась информация, и многие собственники жилья принимают разумное решение и легализуют свой доход от сдачи квартиры внаём», – рассказали в налоговой службе.

Как пояснили в управлении финансов администрации города, каждый арендодатель обязан подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ по итогам года и оплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13 %. Также легализовать доходы от сдачи квартиры можно приобретя в налоговой инспекции по месту жительства патент на этот вид деятельности. Годовая стоимость патента определяется как 6 % от потенциально возможного годового дохода, который определен в краевом законе от 13.11.2012г. № 122-КЗ «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края».

В администрации города работает телефон «горячей линии». Любой желающий может анонимно сообщить по номеру 253-42-33 информацию о сдаче в аренду квартир. Только за минувшую неделю на «горячую линию» поступило три звонка по 13 квартирам.

Напомним, количество приобретенных патентов на сдачу в аренду жилых помещений во Владивостоке за последние пять лет увеличилось в 5,5 раз и составило более 400. В бюджеты разных уровней за время работы по легализации рынка аренды жилья поступило более 132 млн рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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