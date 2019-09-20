Полиция, откройте дверь: Во Владивостоке по вечерам продолжают борьбу с арендным бизнесом

Жильё в центре Владивостока пользуется популярностью как среди местных жителей, так и среди иностранных гостей города. Сигналы о сданных внаём квартирах здесь не редки. Именно такое сообщение поступило и от жителей дома на Фонтанной, 19. В первой квартире постояльцы дверь открыли сразу, но обозначили, как это часто бывает в подобных случаях, что живут у знакомых. Тем не менее, сотрудник налоговой службы переписал данные собственников квартиры, чтобы в дальнейшем провести с ними работу.