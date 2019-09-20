Трассу Южно-Сахалинск – Оха передадут в федеральную собственность

Протяженность островных дорог – около 5 тысяч километров, только треть из них имеют твердое покрытие. В рамках национального проекта за пять лет доля региональных асфальтовых трасс должна вырасти до 55 процентов. В Южно-Сахалинске сегодня в нормативном состоянии находится 36 процентов дорог, к 2024 году этот показатель достигнет 86 процентов. На эти цели потребуется более 50 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.