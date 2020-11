Трассу Южно-Сахалинск – Оха передадут в федеральную собственность

Средства на строительство, ремонт и содержание дороги на север будут поступать из федерального бюджета

Средства на строительство, ремонт и содержание дороги на север будут поступать из федерального бюджета Такая информация прозвучала на совещании в правительстве Сахалинской области, где приняли участие руководители территориальных органов управления автомобильными дорогами изо всех регионов Дальнего Востока Вместе со специалистами федерального Минтранса и Ассоциации «РАДОР» они обсудили реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области. Важнейшие задачи нацпроекта – до 2024 года привести дороги в российских регионах в нормативное состояние, уменьшить долю перегруженных трасс, а также сократить число ДТП и количество смертей на дорогах. – Транспортная доступность Сахалина и Курил – важнейшая составляющая комфортной жизни на островах, поэтому губернатор Валерий Лимаренко и правительство области уделяют развитию дорожного хозяйства огромное внимание, – сказал заместитель председателя регионального правительства Сергей Олонцев. – Один из ключевых вопросов – перевод дороги от Южно-Сахалинска до Охи в федеральное подчинение. Принципиальная договоренность уже есть. Ожидается, что окончательная передача произойдет в мае 2020 года. Это значит, средства на строительство, ремонт и содержание дороги на север будут поступать из федерального бюджета. Высвободившиеся областные деньги направят на развитие региональной дорожной сети, в частности на западном побережье. Планируется завершить асфальтирование трассы Невельск – аэропорт Шахтерск. Уже приступили к первому этапу работ на участке Арсентьевка – Ильинское. Чтобы сделать дорогу более безопасной, ее проложат по-новому – вдали от железнодорожных путей и мостовых переходов. Еще в начале года глава области Валерий Лимаренко принял решение – на 60 процентов увеличить дорожный фонд и сместить фокус внимания в сторону муниципальных трасс, где каждый день ездят и ходят люди. Также губернатор поставил задачу – довести процент асфальтовых трасс на Сахалине и Курилах до среднероссийского уровня. Протяженность островных дорог – около 5 тысяч километров, только треть из них имеют твердое покрытие. В рамках национального проекта за пять лет доля региональных асфальтовых трасс должна вырасти до 55 процентов. В Южно-Сахалинске сегодня в нормативном состоянии находится 36 процентов дорог, к 2024 году этот показатель достигнет 86 процентов. На эти цели потребуется более 50 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. – Дальневосточный федеральный округ выделяется на фоне остальных макрорегионов. Свой отпечаток накладывают особые климатические условия, отдаленное географическое положение. Традиционно осенью дорожная отрасль подводит итоги. По стране выполнено более 60 процентов запланированных работ, строительно-полевой сезон еще продолжается. Исполнение проектов в Сахалинской области находится на высоком уровне. Уверен, что все контрольные точки по нацпроекту в регионе будут достигнуты, – отметил генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин. Ассоциация с 1993 года объединяет территориальные органы управления автодорогами изо всех российских регионов. «РАДОР» активно применяет формат выездных совещаний в различных федеральных округах, чтобы эффективно обмениваться опытом, поддерживать диалог с регионами, подводить итоги. Кстати, на мероприятии в Южно-Сахалинске Игорь Старыгин вручил почетную грамоту Ассоциации министерству транспорта Сахалинской области за большой вклад в развитие дорожного хозяйства Российской Федерации. Журнал "Дальневосточный капитал".

