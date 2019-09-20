В Якутии создается научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики "Север"

Напомним, что согласно целям нацпроекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В рамках нацпроекта в арктическом регионе страны должен быть создан научно-образовательный центр мирового уровня – такое поручение дал Президент страны Владимир Путин. В 2020 году Якутия поборется за это право с проектом научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики «Север».