Во Владивостоке усиленно готовят к сдаче один из долгостроев

Создание в крае Фонда помощи обманутым дольщикам является исполнением прямого поручения Президента Владимира Путина, который в феврале 2019 года на расширенном заседании президиума Государственного совета по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» поручил регионам изучить лучшие практики в стране и внедрить их на своей территории. В Приморье за основу взяли опыт Татарстана, где с 2007 года благодаря работе фонда удалось ввести в эксплуатацию 116 долгостроев.