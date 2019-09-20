Жители Магадана выберут самые вкусные сосиски и сардельки

Жители Магадана выберут самые вкусные сосиски и сардельки

20 сентября 2019, 11:43
Бизнес
21 сентября в столице Колымы пройдет четвертый конкурс-дегустация продукции местных производителей "Магаданское качество"

21 сентября в столице Колымы пройдет четвертый конкурс-дегустация продукции местных производителей "Магаданское качество"

В ходе конкурса жителям и гостям областного центра представится возможность оценить и определить лучшего производителя говяжьих сарделек и молочных сосисок, среди магаданских производителей: «Колымский Деликатес», «Охотский берег плюс», «Агротек Магадан» и «Мясные ряды», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Цель конкурса – определение лучших по качеству местных производителей колбасных изделий, формирование позитивного имиджа и создание потребительских предпочтений в отношении магаданской продукции.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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