Жители Магадана выберут самые вкусные сосиски и сардельки

21 сентября в столице Колымы пройдет четвертый конкурс-дегустация продукции местных производителей "Магаданское качество" В ходе конкурса жителям и гостям областного центра представится возможность оценить и определить лучшего производителя говяжьих сарделек и молочных сосисок, среди магаданских производителей: «Колымский Деликатес», «Охотский берег плюс», «Агротек Магадан» и «Мясные ряды», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области. Цель конкурса – определение лучших по качеству местных производителей колбасных изделий, формирование позитивного имиджа и создание потребительских предпочтений в отношении магаданской продукции. Журнал "Дальневосточный капитал".

