Жители Магадана выберут самые вкусные сосиски и сардельки

В ходе конкурса жителям и гостям областного центра представится возможность оценить и определить лучшего производителя говяжьих сарделек и молочных сосисок, среди магаданских производителей: «Колымский Деликатес», «Охотский берег плюс», «Агротек Магадан» и «Мясные ряды», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.