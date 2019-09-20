Золотодобытчики Колымы уже превышают рекорд прошлого года

В 2018 году Колыма сохранила лидерские позиции по отрасли в России. Золотодобывающими предприятиями области добыто 37 тонн золота, но в 2019 году планка по добыче увеличена до 40 тонн с последующим увеличением до 50 тонн. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, точками роста золотодобычи станут месторождения «Наталка» и «Павлик», где продолжается развитие дополнительных направлений отработки.