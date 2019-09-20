Золотодобытчики Колымы уже превышают рекорд прошлого года

Золотодобытчики Колымы уже превышают рекорд прошлого года

20 сентября 2019, 10:38
Бизнес
На 1 сентября золотопромышленники региона добыли чуть больше 30 тонн золота, что на 5,7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года

На 1 сентября золотопромышленники региона добыли чуть больше 30 тонн золота, что на 5,7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года

Также из колымских недр было извлечено 450 тонн серебра, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ — на счету его предприятий – 12,9 тонн. Что касается россыпей, то к 1 сентября было намыто 12,4 тонны. Больше всего добыли горняки Сусуманского городского округа — 4,6 тонны самородного драгметалла, сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области.

Основным серебродобывающим округом в регионе остается – Омсукчанский. По состоянию на начало первого осеннего месяца добыто 450,3 тонны.

В 2018 году Колыма сохранила лидерские позиции по отрасли в России. Золотодобывающими предприятиями области добыто 37 тонн золота, но в 2019 году планка по добыче увеличена до 40 тонн с последующим увеличением до 50 тонн. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, точками роста золотодобычи станут месторождения «Наталка» и «Павлик», где продолжается развитие дополнительных направлений отработки.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Stories:
НедраДальний Восток
Аэрофьюэлз МагаданМагаданМагадан-1золотые парашютыМагадан-2Магадан-3золото Золотой фондЗолотой пляж"Черное золото Югры"
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы