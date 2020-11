Камчатский край удостоен Гран-при XXI Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"

Правительство региона отмечено престижной наградой за вклад в развитие выставки и оформление экспозиции полуострова

Правительство региона отмечено престижной наградой за вклад в развитие выставки и оформление экспозиции полуострова Об этом сообщили в Камчатском выставочно-инвестиционном центре. Напомним, XXI Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2019» проходила в Москве с 9 по 12 октября. В ней приняли участие более 1,5 тысяч предприятий из 50 субъектов России и 17 зарубежных стран. Камчатский край был представлен делегацией под руководством заместителя Председателя Правительства региона Марины Суббота. В КВЦ-Инвест сообщили, что в этом году стенд полуострова был выполнен в современном эко-стиле с использованием дерева, зелёных растений и яркой подсветки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. «Визуальная концепция стенда акцентировала внимание посетителей на уникальности Камчатки и конкурентных преимуществах местных производителей: экологической чистоте впускаемой продукции, использовании натуральных ингредиентов органического происхождения и переработке в месте промысла. Именно региональные компоненты в сфере производства делают продукцию Камчатского края востребованной и узнаваемой как на российском рынке, так и за рубежом», - отметили в КВЦ-Инвест. Особое внимание при проектировании стенда было уделено мультимедийной составляющей – гости выставки познакомились с инвестиционными проектами сельского хозяйства и рыбной промышленности, а также смогли посмотреть видео-панорамы с пастбища коров у подножий вулканов и сбора сена для животных. В большом «вулкане» были встроены витрины с продукцией ведущих предприятий Камчатки – УМП ОПХ «Заречное», ОАО «Молокозавод Петропавловский», ЗАО «Малкинское», ЗАО «Мясокомбинат Елизовский», ООО «Возрождение развития оленеводства», ООО «Алфавит вкуса», «Иван-чай «Сказочная Камчатка», ООО "Мильковский районный комбинат пищевых продуктов «Юнет», производственное предприятие «Камчатский продукт», компания «Витязь-Авто» и Рыболовецкий колхоз им. Ленина. Камчатский НИИ сельского хозяйства представил достижения в селекции семенного картофеля и многолетних трав. В выставке принял участие и производитель комбикорма – АО «Камчатская мельница». В рамках деловой программы выставки камчатская делегация провела переговоры о развитии сотрудничества с крупнейшими компаниями в сфере агропромышленного комплекса, и представила экспортный потенциал и готовность региональной продукции к выходу на международный рынок. Церемония награждений прошла в заключительный день выставки. По её результатам Правительство Камчатского края удостоено Гран-при за вклад в развитие выставки и оформление экспозиции региона. Также престижные награды получили несколько крупнейших предприятий региона: – АО «Камчатская Мельница» получило серебряные медали за производство комбикорма ПК-1-1 для кур несушек и масло соевое нерафинированный «Камчатское»; – АО «Заречное» – золотую медаль за сыр «Заречный «Качотта» 45% ж., сметану 45% ж., сыр плавленый пастообразный «Сливочный» 40% ж.; – ФГБНУ «Камчатский НИИ сельского хозяйства» – серебряную медаль за семена двукисточника тростникового сорт «Антарес»; – ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» – золотую медаль за колбасу вареную «Докторскую» и колбасу полукопчёную «Армавирскую» – Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина – бронзовую медаль за икру минтая (пробойную соленую), сардины тихоокеанские (тушка пряного посола) и консервы рыбные (сардина тихоокеанская натуральная); – КГКУ по племенной работе «Камчатское» - золотая медаль в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства»; – ООО «Оленевод» - золотая медаль в конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства»; «Золотая осень» — самая масштабная экспозиция достижений отечественных сельхозпроизводителей и насыщенная деловая программа для профессионалов отрасли. В этом году главный тематический вектор выставки — устойчивое развитие сельских территорий. Журнал "Дальневосточный капитал".

