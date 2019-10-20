Камчатский край удостоен Гран-при XXI Российской агропромышленной выставки "Золотая осень"

«Визуальная концепция стенда акцентировала внимание посетителей на уникальности Камчатки и конкурентных преимуществах местных производителей: экологической чистоте впускаемой продукции, использовании натуральных ингредиентов органического происхождения и переработке в месте промысла. Именно региональные компоненты в сфере производства делают продукцию Камчатского края востребованной и узнаваемой как на российском рынке, так и за рубежом», - отметили в КВЦ-Инвест.