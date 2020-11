Будущее городов Приморья начнут формировать на Восточном строительном форуме

Какими будут города Приморья через 20-30 лет, изменят ли нашу жизнь "умные" технологии и как бизнес может встроиться в реализацию национальных проектов?

Какими будут города Приморья через 20-30 лет, изменят ли нашу жизнь "умные" технологии и как бизнес может встроиться в реализацию национальных проектов? Эти и другие темы обсудят представители бизнеса, власти и эксперты 27 ноября на Восточном строительном форуме во Владивостоке. Мероприятие проводится впервые центром «Мой бизнес» совместно с группой компаний «Центр кровли» и приморским региональным отделением «Деловой России» при поддержке департамента градостроительства Приморского края. Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация. Будущее строительной отрасли Дальнего Востока – основная тема форума. По словам заместителя директора краевого департамента градостроительства Руслана Мирсаяпова, Приморье удерживает лидерство в ДФО: уже ввели в эксплуатацию около 400 тысяч квадратных метров, до конца года должны перевыполнить план по вводу жилья. Наращивать объемы и делать квадратные метры доступнее должны помочь современные стройматериалы и технологии. В отрасли активно идут процессы цифровизации. Так, при проектировании микрорайонов и городов все чаще используются БИМ-технологии – это новая информационная среда и комплексный подход к проектированию, возведению, оснащению и эксплуатации зданий. И уже в следующем году департамент градостроительства Приморья перейдет на заказ проектирования исключительно с использованием БИМ-технологий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края. Восточный строительный форум пройдет 27 ноября на площадке PrimRing. Участие бесплатное «Нужно планировать облик городов на десятилетия вперед. Мы должны думать о том, как и в каких домах будут жить наши дети, и для этого работать на опережение, учитывать многие аспекты. Например, нужно понимать, насколько вырастет население Приморья через 20-30 лет и, исходя из этого, планировать развитие микрорайонов, транспортную инфраструктуру, строительство социальных объектов, готовить квалифицированные кадры для отрасли», – сказал замдиректора департамента градостроительства. В перечне сессий деловой программы заявлены темы по эскроу-счетам, обучению строителей. Ключевая дискуссия – о роли строительной отрасли в реализации национальных проектов. «Именно строительство является драйвером реализации нацпроектов. Вместе со строительством жилья проектируются новые детские сады, школы, поликлиники, инфраструктура. Все: от детских площадок – до дорог. На форуме бизнес узнает, как можно реализовать свой потенциал в рамках выполнения задач нацпроектов. Важно, чтобы и у бизнеса, и у власти были одинаковые долгосрочные горизонты планирования», – отметил генеральный директор и руководитель проекта микрорайон «Радужный», модератор деловой программы Восточного строительного форума Александр Сидоренко. На площадке форума встретятся более 450 профессионалов отрасли. В числе спикеров и модераторов выступят лидеры индустрии и авторитетные эксперты, опыт и знания которых действительно будут полезны. Организаторы отмечают, что мероприятие будет интересно как опытным игрокам строительного рынка, так и жителям края, которые планируют начать свое дело в сфере строительства или просто построить собственный дом. «Предложение провести такой форум поступило от бизнеса, и мы его поддержали. Представители отрасли принимают активное участие в организации мероприятия, поэтому можно сказать, что форум “делают строители для строителей”. Важно, что центр “Мой Бизнес” участвует в формировании открытого диалога бизнеса и власти, выработке новых векторов развития отрасли», – сказал генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморском крае Евгений Никифоров. Форум «Восточный» – то есть участники не только из Приморья, но и со всего Дальнего Востока. Приедут эксперты и гости из Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области. «Я считаю, что нужна консолидация в строительной отрасли, ведь именно мы сейчас строим наше будущее. Сегодня меньше всего строительные компании привязаны к конкретной территории, они выполняют заказы по всему Дальнему Востоку. Отрасль становится более гибкой и мобильной, взаимодействие друг с другом, с органами власти – необходимо», – сказал один из организаторов форума, учредитель группы компаний «Центр кровли» Роман Безматерных. Вниманию участников! Восточный строительный форум пройдет 27 ноября на площадке PrimRing. Участие бесплатное, познакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте. Отметим, что проведение деловых событий, полезных для бизнес-сообщества Приморского края, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Журнал "Дальневосточный капитал".

