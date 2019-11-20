Будущее городов Приморья начнут формировать на Восточном строительном форуме

«Нужно планировать облик городов на десятилетия вперед. Мы должны думать о том, как и в каких домах будут жить наши дети, и для этого работать на опережение, учитывать многие аспекты. Например, нужно понимать, насколько вырастет население Приморья через 20-30 лет и, исходя из этого, планировать развитие микрорайонов, транспортную инфраструктуру, строительство социальных объектов, готовить квалифицированные кадры для отрасли», – сказал замдиректора департамента градостроительства.