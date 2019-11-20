До конца ноября на Сахалин доставят телетрапы для нового аэровокзала

Площадь нового аэровокзала составляет 40 тысяч квадратных метров. Нынешняя воздушная гавань в пять раз меньше. И принять миллион пассажиров в год удается только благодаря отлаженной работе аэропортовых служб и авиакомпаний, которые идут навстречу, отодвигая свои рейсы. Пропускная способность нового аэровокзала увеличится в пять раз – до 5 миллионов человек в год.