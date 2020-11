Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые карты

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве с платежной системой Mastercard и компанией Cardsmobile запускает операторский кошелек

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве с платежной системой Mastercard и компанией Cardsmobile запускает операторский кошелек, который совмещает возможность эмиссии и токенизации карт. Технология позволяет быстро получить цифровую карту и оплачивать покупки со смартфона в одно касание. Tele2 развивает функционал приложения «Tele2 платеж» и запускает кошелек, разработанный компанией Cardsmobile при поддержке Mastercard. Новый инструмент будет доступен абонентам Tele2 до конца этого года. Ранее пользователи могли заказать через приложение пластиковую банковскую карту «Другие правила» от Tele2 и получать кешбэк за все покупки. Обновленный «Tele2 платеж» с интегрированным кошельком позволит абоненту выпускать цифровые карты от банков-партнеров и использовать их для бесконтактных платежей, покупок в интернете и магазинах. При этом возможность цифровой эмиссии с токенизацией* в собственном приложении – это главное отличие платежного инструмента Tele2 от других широко распространенных электронных кошельков. Кошелек работает на базе технологии токенизации, которая позволяет заменить банковский номер на уникальный цифровой и тем самым обеспечить безопасность транзакций. Система подключена к платформе MDES (Mastercard Digital Enablement Service) и сертифицирована платежной системой. Сервис работает на любом Android-смартфоне с поддержкой технологий NFC и HCE, а в скором времени будет доступен и пользователям смартфонов на базе iOS. Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо будет скачать приложение «Tele2 платеж» в Google Play и заказать выпуск цифровой карты. После этого потребуется заполнить короткую анкету и сгенерировать кодовое слово. В приложении появится новая цифровая карта банка-партнера Tele2. Интеграцию с «Tele2 платеж» и SDK Cardsmobile обеспечивает TalkBank. После нажатия кнопки «токенизировать» карта готова к использованию. В качестве эмитента цифровой токенизированной карты в проекте участвует «РФИ банк». Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2: «Появление цифровой карты стало следующим этапом развития приложения «Tele2 платеж». Сначала наши клиенты получили свободу в выборе банка-эмитента и наилучших для себя условий. Цифровизация финансовых сервисов и развитие электронной коммерции подтолкнули нас к запуску новых высокотехнологичных инструментов, которые бы привносили в жизнь абонентов дополнительный комфорт. Пластиковая карта уже многим заменила бумажник, но, возможно, и ее в скором времени вытеснит цифровая карта. При заказе пластиковой карты клиентам придется самим идти за ней в банк или ждать доставку – наше же цифровое решение максимально облегчает клиенту «вход» для использования финансовых сервисов. Благодаря новому инструменту клиент может, не выходя из дома, в несколько кликов оформить цифровую карту «Другие правила» и делать покупки онлайн и офлайн. Кроме того, владельцы карты получат привилегии: повышенный кешбэк, приветственные бонусы и специальные условия от партнеров Tele2». Дмитрий Тартышев, директор по развитию бизнеса Mastercard в России: «Технологии Mastercard помогают участникам рынка, в том числе таким ключевым игрокам, как мобильные операторы, строить и реализовывать свою цифровую стратегию. С Tele2 нас уже давно и тесно связывают ряд успешных проектов, и мы рады, что наша технология токенизации становится доступной для многих миллионов пользователей этой сети. Mastercard постоянно работает над тем, чтобы самые передовые платежные решения и инновации появлялись в России». *Токенизация – это процесс замены основного 16-значного номера пластиковой карты (PAN) на уникальный альтернативный номер карты или «жетон». Токены могут использоваться для проведения транзакций с мобильных точек оплат, покупок через приложения или онлайн. Подробнее о токенизации на сайте Mastercard. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

