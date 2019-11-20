Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые карты

«Появление цифровой карты стало следующим этапом развития приложения «Tele2 платеж». Сначала наши клиенты получили свободу в выборе банка-эмитента и наилучших для себя условий. Цифровизация финансовых сервисов и развитие электронной коммерции подтолкнули нас к запуску новых высокотехнологичных инструментов, которые бы привносили в жизнь абонентов дополнительный комфорт. Пластиковая карта уже многим заменила бумажник, но, возможно, и ее в скором времени вытеснит цифровая карта. При заказе пластиковой карты клиентам придется самим идти за ней в банк или ждать доставку – наше же цифровое решение максимально облегчает клиенту «вход» для использования финансовых сервисов. Благодаря новому инструменту клиент может, не выходя из дома, в несколько кликов оформить цифровую карту «Другие правила» и делать покупки онлайн и офлайн. Кроме того, владельцы карты получат привилегии: повышенный кешбэк, приветственные бонусы и специальные условия от партнеров Tele2».