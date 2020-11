МТС Банк делает ставку на цифровизацию

Дальний Восток становится территорией приоритетного развития для одного из самых технологичных банков страны

Дальний Восток становится территорией приоритетного развития для одного из самых технологичных банков страны Входящий в ТОП-50 российских банков МТС Банк на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не только представил регионам ДФО уникальные технологии и сервисы, но и заключил ряд важных соглашений, в том числе - об оказании комплексных финансовых услуг резидентам территорий с преференциальными режимами. О том, какие приоритеты у банка на Дальнем Востоке и какие новые продукты он презентовал регионам, газете «Золотой Рог» рассказала вице-президент МТС Банка - руководитель блока цифрового бизнеса МТС Банка, Екатерина РЕЗНИКОВА. - МТС Банк, и это было четко видно на площадке Форума, представил эксклюзивные продукты и оригинальные идеи. Почему выбран далеко не самый легкий путь на Восток? - Дальний Восток всегда являлся территорией приоритетного развития для нашего банка. Сегодня в регионе остро стоит проблема доступности финансовых услуг, и, как следствие, мы видим высокий интерес к современным технологиям в финансовой сфере. Сейчас мы наблюдаем, что практически все регионы готовы идти в сторону цифровизации, и Дальний Восток - не исключение. Если раньше и были какие-то опасения, что этот регион пока не готов к современным цифровым решениям, то на Форуме во Владивостоке все сомнения были сняты полностью. У всех, будь то госорганы, крупный и малый бизнес, - громадный интерес к современным технологиям и желание попробовать новые продукты на практике. Налицо даже некий элемент соревновательности между регионами, когда каждый хочет быть первым, показать результат быстрее. - Многим кажется, что МТС Банк, в силу своей связи с крупнейшим российским телекоммуникационным оператором и провайдером цифровых услуг, - это розничный банк, который работает исключительно с физическими лицами, в первую очередь, с абонентами МТС. - Это не так. Мы всегда были универсальным банком и работаем как с физическими лицами, так и с корпоративными клиентами. Одним из ключевых направлений развития для нас является малый бизнес. Мы амбициозно настроены и хотим войти в число топовых игроков, поэтому много инвестируем в это направление. В силу того что мы являемся дочерней компанией МТС, которая владеет огромной клиентской базой и обладает уникальными знаниями о клиентах, безусловно, у нас есть преимущества относительно других банков. Мы знаем, с какими предложениями должны приходить к нашим клиентам, у нас есть понимание, чем клиент интересуется, мы видим его профиль, по данным биллинговых систем понимаем кредитный риск клиента. В этом и есть наше отличие и конкурентное преимущество, которые позволяют нам выгодно выделяться среди частных банков. Нам уже 26 лет, хотя очень многие, как клиенты, так и представители GR (от англ. «Government relations» - специалисты, ответственные за налаживание успешных и плодотворных связей компании с органами государственной власти - Прим. авт.), воспринимают МТС Банк как молодую структуру. На самом деле, мы - банк с масштабной историей, а на Дальнем Востоке, к тому же, у нас самая широкая филиальная физическая сеть. Поэтому в регионе нас знают как банк с широким спектром деятельности. Напомню, что в 2012 году мы присоединили Далькомбанк - один из самых крупных банков на тот момент за Уралом. Если смотреть на структуру наших доходов и филиальную сеть, то четко видно, что Дальний Восток - это крупный и приоритетный регион. Другое дело, что по количеству физических точек присутствия сети мы ни в коем случае не можем, да и не хотим, конкурировать с госбанками. Мы все-таки движемся в сторону развития цифрового банка. И очень приятно было слышать на площадке Форума, что наши нынешние и, надеемся, будущие клиенты интересуются новыми возможностями. - Итак, что вы уже продвигаете? - У МТС Банка есть очень успешный проект: интеграция нашего платежного сервиса с официальным порталом Мэра и Правительства Москвы mos.ru и мобильным приложением «Госуслуги Москвы», разработанным с целью улучшения качества жизни горожан и облика Москвы через активное участие москвичей в жизни столицы. На Дальнем Востоке мы рассказываем об этом опыте, потому что считаем его уникальным - это первый успешный опыт интеграции частного банковского платежного сервиса с муниципалитетом. Мы начали работу с городским порталом в 2018 году и за прошедший год уже достигли хороших результатов. Во-первых, мы увеличили объем платежей, которые проходят через сайт mos.ru в 10 раз! В 2,5 раза по количеству и в 4 раза - за счет увеличения средней суммы платежа. И все только потому, что через портал стала проходить достаточно большая доля платежей ЖКХ, а они относительно крупные по сравнению с другими направлениями. Как следствие, сегодня 20% всех коммунальных платежей столицы проходят через сайт mos.ru. Это много, но потенциал роста еще огромный. Уже около 80% всех платежей в адрес Министерства образования также идет через портал. Еще недавно в Москве при оплате услуг детского сада необходимо было предоставить в сад оплаченную квитанцию в распечатанном виде. Сегодня в Москве это стало историей. Полностью убрали бумажно-документный оборот, и все теперь осуществляется в электронном формате. При этом нет никаких претензий. Поэтому мы считаем, что раз наработан такой уникальный и успешный опыт, то почему он должен оставаться привилегией исключительно Москвы? Почему жители других регионов не могут получать такие же качественные услуги? Кроме того, наличие на городском портале удобного сервиса оплаты, где жители смогут в один клик оплатить все начисления: за ЖКХ, детские сады, кружки, транспортные штрафы, будет способствовать успешному и быстрому развитию городских порталов. Такое партнерство муниципалитета и частных организаций позволит справиться с поставленной задачей популяризации городских витрин быстрее и эффективнее. Причем идея не ограничивается только государственными сервисами - в перспективе это будет интересно и бизнесу. Например, все из нас сегодня пользуются сотовой связью, а почему бы счет за мобильный телефон не оплачивать сразу в рамках своих ежемесячных платежей? Почему бы там же не оплатить спутниковое телевидение, почему бы не встроить туда возможности по покупке билетов в театры и кино? Кстати, на Форуме подобный интерес озвучили представители ряда регионов, готовых развивать эти услуги с нашей помощью. То есть то, что мы сделали в Москве, - это хорошо и уникально, но даже там наш сервис продолжает развиваться и трансформироваться. Возможностей действительно предостаточно. Например, сейчас мы подключаем к нему оплату налогов. В будущем видим проект по организации возможности сбора средств на благотворительность. Можно настроить и автоплатежи. То есть это такой постоянно живущий организм, который расширяет функциональность в соответствии с запросами клиентов и времени. При этом это может звучать неожиданно, но стоимость услуги для клиента будет дешевле. Дело в том, что раньше платежи собирали около десяти различных банков, и у каждого из них была своя комиссия. В Москве по итогам тендера мы стали единственным поставщиком и поэтому получили определенный гарантированный объем, а значит, можем снизить тариф для потребителей практически в два раза! И потребителю хорошо, и город также выигрывает - уходит бумажный документооборот, уходят затраты на сопровождение IT-системы. Эти и другие профильные затраты мы берем на себя. При этом мы, как банк и провайдер этого сервиса, становимся заинтересованными в его постоянном улучшении. Если раньше было десять банков, и никто не был заинтересован что-то улучшать, то сейчас мы, как единственный поставщик, стремимся к тому, чтобы сервис был как можно более привлекательным для клиентов. Постоянное развитие возможностей сервиса, а также улучшение пользовательского опыта, позволит сохранять динамику прироста пользователей. Немаловажный момент - решение, которое мы предлагаем, не требует затрат со стороны города. То есть мы приходим, за свой счет разворачиваем сервис, интегрируем его, а дальше банк начинает зарабатывать на комиссии. Для клиента, в итоге, услуги становятся дешевле, потому что тарифы снижаются относительно тех, что были раньше. От властей, по сути, требуется только добрая воля, и мы эту заинтересованность уже видим. А успешный опыт в Москве - это очень хороший аргумент в нашу пользу. - На ВЭФе МТС Банк подписал соглашение с АО «Корпорации развития Дальнего Востока» (КРДВ), в рамках которого займется развитием систем финансирования и банковского сопровождения деятельности компаний-резидентов. На чем вы хотите сделать акцент, что для вас приоритетно? - Мы хотим встраиваться как раз в веб-решения, в вебсайты и интернет-платформы, в мобильные приложения с сервисами, к которым, в первую очередь, относятся операции по обмену валюты и на рынке Форекс. Кроме того, мы хотим поддерживать внешнеэкономическую деятельность региона, готовы предоставлять услуги по конвертации валюты и сопровождению в части валютного контроля для участников ВЭД, финтех-решения по оформлению гарантий под внешнеторговые контракты. Это те основные направления, которые, как мы ожидаем, будут развиваться с нашим участием. Традиционная деятельность банков - это инвестирование. И, естественно, мы будем прорабатывать задачи по финансированию тех или иных проектов, которые предлагают резиденты ТОР и Свободного порта Владивосток. У нас на самом деле очень сильный инвестиционный блок со своими решениями для участников ВЭД. Это диджитал-продукты, которые можно интегрировать на сайты, мобильные приложения резидентов, например, конвертация валют - быстро и удобно, онлайн в один клик. Также мы готовы предоставлять дополнительные консультационные услуги для резидентов и участников ВЭД: банковские услуги, ведение онлайн. - Как выглядит сейчас конкретно банк? - 95% акций полностью перешло под контроль структур МТС в феврале этого года. Сейчас мы находимся в стадии плотной интеграции, активно работаем над конвергентными продуктами. И это будет не просто набор продуктов, а целая экосистема, которая позволит клиенту дольше оставаться верным группе компаний, а это - основная цель интеграции. МТС Банк занимает особое место в экосистеме. Среди успешных примеров интеграции: продажа продуктов банка через розничную сеть МТС, в мае этого года мы запустили первый совместный продукт - карту MTS Cashback с пятипроцентным кэшбэком на такие популярные категории, как АЗС и супермаркеты. Накопленные баллы можно потратить на покупку нового смартфона в салонах МТС или оплату за услуги связи этого оператора. Хотим мы или не хотим, но по всей стране уже давно идет тренд снижения наличных платежей. Мы видим, что в центре в большинстве точек уже можно расплатиться банковской картой. В скором времени это обязательно распространится и на Дальний Восток, надеемся, что с нашим непосредственным участием. Досье "Золотого Рога": Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») - универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 17.12.2014 года. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основными акционерами являются ПАО АФК «Система» и Частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» - дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Фото из архива Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

