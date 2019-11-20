На Камчатке два проекта получили статус особо значимых инвестиционных проектов

«Производство высококачественных продуктов – вопрос государственного значения. Именно поэтому мы заинтересованы в создании молочных ферм. Уверен, что инвестиционный проект АО «Заречное» позволит нарастить объемы производства молока на Камчатке в несколько раз. Это очень важно, особенно в условиях импортозамещения, – подчеркнул Владимир Илюхин. – Что касается туризма, то развитие инфраструктуры также является одним из приоритетов в работе Правительства края. Сегодня туристическая отрасль находится на подъеме. Нам необходимо наращивать номерной фонд как можно быстрее, потому что наличие достойных средств размещения во многом формирует имидж территории. Мы должны создать условия максимально комфортные условия для пребывания гостей на Камчатке». Руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова добавила, что цели инвестиционных проектов соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития Камчатского края.