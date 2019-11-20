Одна из крупнейших компаний Приморья снова с прибылью

Одна из крупнейших компаний Приморья снова с прибылью

20 ноября 2019, 18:59
Бизнес
Дальневосточное морское пароходство забыло про провальный прошлый год

Дальневосточное морское пароходство забыло про провальный прошлый год

ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) отчиталось по итогам работы за 9 месяцев 2019 года о получении чистой прибыли по РСБУ в размере 927 млн рублей, тогда как годом ранее был получен чистый убыток в размере 196 млн рублей.

Выручка пароходства за 9 месяцев выросла на 35% - до 1,423 млрд рублей. Объем выручки от перевозки грузов (основная производственная деятельность пароходства) составил 1,53 млрд рублей, в том числе выручка от перевозки грузов в каботаже составила 950,26 млн рублей, от перевозки грузов в загранплавании - 579,39 млн рублей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» и ПАО «Владивостокский морской торговый порт». В составе флота - 20 транспортных судов, в основном работающих на собственных морских линиях. Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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