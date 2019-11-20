Приморских предпринимателей научат соблюдать финансовый баланс

«Разумный баланс между личными нуждами и реинвестированием прибыли повышает привлекательность бизнеса в глазах инвесторов и банков, создавая основу для дальнейшего роста. Если каждый из начинающих или опытных предпринимателей будет действовать подобным образом, то привлечение финансирования значительно упростится, а бизнес сможет отвечать на всё новые и новые вызовы внешней среды», – отметил Кирилл Грибов.