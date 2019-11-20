"Вхождение в еще более глубокий кризис нам обеспечено"

Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации - значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research. Сильнее всего на это повлияло снижение выручки - она упала у трети опрошенных предпринимателей. Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования. На сокращение малого бизнеса главным образом влияет налоговое бремя. После увеличения НДС с 18 до 20% в 2019 году крупный бизнес стал резко сокращать свои расходы, и это, в первую очередь, отразилось на малом и среднем бизнесе, который зачастую выступает в качестве его подрядчика.