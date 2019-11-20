"Вхождение в еще более глубокий кризис нам обеспечено"

"Вхождение в еще более глубокий кризис нам обеспечено"

20 ноября 2019, 13:41
Бизнес
Как так получается: глава правительства заявляет о росте экономики, а Минэкономразвития - о банкротстве из-за ухудшения экономических условий почти миллиона предприятий малого и среднего бизнеса за год?

Как так получается: глава правительства заявляет о росте экономики, а Минэкономразвития - о банкротстве из-за ухудшения экономических условий почти миллиона предприятий малого и среднего бизнеса за год?

Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации - значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research. Сильнее всего на это повлияло снижение выручки - она упала у трети опрошенных предпринимателей. Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования. На сокращение малого бизнеса главным образом влияет налоговое бремя. После увеличения НДС с 18 до 20% в 2019 году крупный бизнес стал резко сокращать свои расходы, и это, в первую очередь, отразилось на малом и среднем бизнесе, который зачастую выступает в качестве его подрядчика.

Кроме того, говорится в исследовании, подавляющее большинство предприятий малого и среднего бизнеса работают в расчете на спрос населения на товары и услуги. Если у населения доходы не растут, то это сильно ограничивает возможности для развития бизнеса, особенно в таких областях, как торговля, общественное питание.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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