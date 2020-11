Впервые "Серебряный Лучник – Дальний Восток" принимает на конкурс студенческие PR-проекты

Номинация для студенческих PR-проектов впервые учреждается на региональном этапе Дальнего Востока Национальной премии "Серебряный Лучник"

Номинация для студенческих PR-проектов впервые учреждается на региональном этапе Дальнего Востока Национальной премии «Серебряный Лучник». Заявки на участие принимаются от всех учебных заведений региона, которые реализовали собственные коммуникационные проекты. Как пояснила руководитель Исполнительной дирекции Премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток Светлана Дмитриченко, у студентов впервые есть возможность представить сообществу реализованные проекты, направленные на коммуникации с общественностью. А также получить обратную связь, рекомендации и оценку профессиональных экспертов, среди которых будут и потенциальные работодатели. Войти в число претендентов на звание лучшего регионального студенческого проекта в области развития коммуникаций можно до 31 декабря, заполнив регистрационную форму на сайте www.luchnik-dv.ru. Участвовать могут любые ВУЗы Дальнего Востока, студенты которых реализуют проекты в области общественных связей. Финалисты конкурса будут объявлены 16 января 2020 года. А в первые дни февраля во Владивостоке состоится публичная защита и торжественная церемония награждения авторов лучших проектов премии. Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter