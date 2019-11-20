Впервые "Серебряный Лучник – Дальний Восток" принимает на конкурс студенческие PR-проекты

Как пояснила руководитель Исполнительной дирекции Премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток Светлана Дмитриченко, у студентов впервые есть возможность представить сообществу реализованные проекты, направленные на коммуникации с общественностью. А также получить обратную связь, рекомендации и оценку профессиональных экспертов, среди которых будут и потенциальные работодатели.